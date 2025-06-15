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健康網》「睡美人」最佳睡姿曝 中醫：睡姿錯恐悄悄「毀臉」
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？每天熟睡時的「睡姿」竟然也會悄悄影響臉部的外觀與健康！翰醫堂中醫診所中醫師陳韻筑在臉書發文指出，許多人以為只是睡覺，卻沒想到長期的錯誤睡姿，可能導致臉型改變、膚質變差，甚至影響氣血循環，最好的選擇還是保持平衡的仰睡。
陳韻筑指出，不同的睡姿對臉部的影響各有不同，其中以「左右單側睡」最容易造成臉部左右不對稱。因長期壓迫單側臉部，容易導致皮膚鬆弛暗沉，氣血不暢，隔天醒來浮腫感特別明顯。她建議，平時應養成交替兩側睡的習慣，避免長時間單側受壓。
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相較之下，「仰睡」則被譽為「睡美人的首選」，有助於臉部肌肉均衡放鬆，避免臉型歪斜或壓迫細紋產生。不過枕頭高度也需適中，讓頸部支撐得宜，才能真正達到舒適且美顏的效果。
至於「趴睡」，陳韻筑提醒，這是對臉部壓力最大的睡姿，容易造成細紋、鬆弛與浮腫等問題。為了避免臉部長時間受到枕頭壓迫，建議盡量減少採取這種姿勢入睡。
「想要養出自然好氣色，從今晚睡對姿勢開始做起！」陳韻筑強調，良好的睡姿不僅有助於氣血循環，還能讓肌膚保持健康有光澤。
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