健康網》久咳不癒當心體內失調！ 中醫：治咳分7型調理

中醫提醒，久咳不癒需特別留意體內失調，透過中醫辨證論治，才能有效改善症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠疫情再度升溫，門診中出現不少患者抱怨「確診後咳嗽久久不癒」，甚至感冒痊癒後仍持續咳嗽，讓人困擾不已。合佗中醫診所醫師於臉書專頁提醒，久咳不癒需特別留意體內失調，透過中醫辨證論治，才能有效改善症狀。7症狀分辨包含風寒、風熱、風燥、痰濕蘊肺、痰熱鬱肺、肝火犯肺、肺陰虧虛。

中醫認為，咳嗽成因大致可分為「外感」與「內傷」兩大類。外感咳嗽多因氣候冷熱變化劇烈，人體適應不良，導致體表衛氣失調，使肺部無法正常宣發肅降，進而引發咳嗽。內傷咳嗽則與臟腑功能失調有關，當其他臟腑出現病變時，病邪牽連肺部，造成肺氣上逆，引起持續咳嗽。

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醫師強調，咳嗽超過2週未改善，建議及早尋求醫療協助，透過辨證論治找出病因，對症調理，才能加速康復並減少復發機率。

中醫點出，胸悶、痰多且黏稠、食慾不佳，可能是痰濕蘊肺的證型；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫7大咳嗽類型 症狀分辨一次看懂

1. 風寒咳嗽：流清涕、痰稀薄色白、畏寒怕冷。

2. 風熱咳嗽：痰黃黏稠、咳嗽頻繁、喉嚨乾痛。

3. 風燥咳嗽：咽喉乾燥、聲音沙啞、乾咳無痰。

4. 痰濕蘊肺：胸悶、痰多且黏稠、食慾不佳。

5. 痰熱鬱肺：痰多色黃、痰聲重、常伴隨發熱、面色潮紅。

6. 肝火犯肺：胸脅疼痛、口苦、陣發性劇烈咳嗽。

7. 肺陰虧虛：喉嚨乾癢、聲音低弱、夜間盜汗。

做好日常保養 遠離久咳困擾

除了依照體質與病因進行調理，醫師也提醒，日常生活中的養護同樣重要。建議民眾避免攝取冷飲、甜食與辛辣刺激性食物，保持充足睡眠與水分攝取，並注意均衡飲食。減少對呼吸道的刺激，搭配充分休息，才能幫助身體恢復元氣、加快康復。咳嗽若超過2週遲遲未癒，應盡快就醫檢查，切勿輕忽。

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