健康網》6招選對「β-葡聚糖」增免疫 營養師：適合4類人補

營養師指出，有血脂與肥胖問題、壓力大或容易感冒、想提升日常防護力、學齡兒童等族群都適合補充「β-葡聚糖」；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大，飲食、作息混亂，導致免疫力低下、膽固醇過高、血糖紊亂等問題頻生。對此，營養師蔡宜方於臉書專頁發文分享，民眾可適時補充「β-葡聚糖」改善，選購上把握萃取來源、劑量、純度、劑型、複方成分，以及本身屬於有血脂與肥胖問題、壓力大或容易感冒、想提升日常防護力、學齡兒童等族群6個原則即可。

蔡宜方表示，β-葡聚糖是一種能夠幫助提升免疫力和降膽固醇與血糖的營養素，但真的要從食物中獲得足夠且有效的量是有難度的，像是1次要吃1大碗燕麥或100克的乾香菇。因此，適時選購適合自己的營養補充品，是更方便的做法。

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選購6要點 免疫力差者挑酵母萃取

●來源不同，功效不同：β-葡聚糖是可以從大麥、燕麥、菇類、海帶、酵母中萃取出的水溶性膳食纖維，依據萃取的來源不同，其分子結構也會有些微差異，使保健功效不太一樣。穀物類來源通常針對改善血糖與膽固醇；非穀物類來源則針對調整免疫力，如酵母萃取的β-葡聚糖。

營養師表示，β-葡聚糖是可以從大麥、燕麥、酵母中萃取出的水溶性膳食纖維；示意圖。（圖取自freepik）

●劑量：成年人若是有降低膽固醇訴求，建議每日攝取3克以上的穀物來源；若是有免疫調節訴求，建議每日攝取達250毫克以上的酵母來源。

●高純度：可選擇有標示功效專利、生產技術專利、附贈檢驗報告、β-葡聚糖醇度至少70%以上的產品，若是有研究文獻佐證或做過人體實驗支持功效的更佳。

●劑型：常見劑型有粉劑、膠囊、錠劑、液態等，可依照自己方便攜帶好溶解或沖泡的形式，如水溶性高或微粉化，才能持續使用。同時，也要注意產品不要有過多的添加劑成分。

●有無額外加分成分：可以觀察產品除了有幫助主訴求的成分外，是否有多管齊下的搭配，例如調節免疫可搭配益生菌、維生素C、多分類等成分，有些產品會做成「複方」形式，一起補充更加方便。

●適合補充的對象：有血脂、肥胖等問題的族群，最適合選擇具有降低膽固醇功能的β-葡聚糖；生活壓力大、容易感冒者，適合選擇具有調節免疫力功能的β-葡聚糖，想要提升日常防護力的長輩、學齡兒童，也很適合補充。

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