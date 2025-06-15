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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》便秘可吃瓜類？ 中醫推「櫛瓜炊蛋」潤腸又清爽

2025/06/15 18:32

林本庭推薦，將櫛瓜對半切，加入攪拌均勻的蛋液蒸熟，簡單清爽又富含蛋白質，適合作為便秘者的日常飲食選擇。（圖取自林本庭臉書）

林本庭推薦，將櫛瓜對半切，加入攪拌均勻的蛋液蒸熟，簡單清爽又富含蛋白質，適合作為便秘者的日常飲食選擇。（圖取自林本庭臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人有便秘困擾，尤其是產後媽媽，體質容易轉變，容易出現便秘現象。中醫師林本庭在臉書專頁分享，曾遇1名年輕媽媽，產後皮膚摸起來發熱、下巴長痘痘，還出現口乾舌燥和乾硬如羊糞般的大便，屬於典型的「熱性體質」；此時適量吃瓜滋潤腸道，能平衡身體的寒熱屬性，他推薦「櫛瓜炊蛋」潤腸又清爽。

林本庭指出，女性在懷孕期間因新陳代謝提升，體質容易產生變化，若出現上述症狀，可適量攝取水分豐富的瓜類蔬菜，有助於滋潤腸道、平衡身體寒熱。他也特別推薦一道「櫛瓜炊蛋」的家常料理：將櫛瓜對半切，加入攪拌均勻的蛋液蒸熟，簡單清爽又富含蛋白質，適合作為便秘者的日常飲食選擇。

農業部補充，櫛瓜含水量極高，每100公克就有約95公克水分，且熱量僅13大卡；示意圖。（圖取自freepik）

農業部補充，櫛瓜含水量極高，每100公克就有約95公克水分，且熱量僅13大卡；示意圖。（圖取自freepik）

根據農業部資料，台灣俗稱的櫛瓜正確名稱為「夏南瓜」，富含天然色素與抗氧化成分，內含鉀離子、適量胡蘿蔔素、葉黃素、玉米黃素，以及維生素B群、C、E等營養素。櫛瓜含水量極高，每100公克就有約95公克水分，且熱量僅13大卡，是兼具飽足感與營養的「高分量食物」。不過他提醒，櫛瓜不宜生食，脾胃虛寒者應適量攝取，避免造成腸胃不適。

農業部提醒，常溫儲存下，櫛瓜表皮會褪色、水分含量快速下降、果實鬆軟而皺縮、營養物質會損耗嚴重，直到腐壞。由於櫛瓜是「冷藏敏感型」蔬菜，低於10℃果皮表面會出現寒害，果實重量及硬度都會明顯下降，5℃即會造成嚴重寒害徵狀。建議先將表皮擦乾，再以保鮮膜包覆，放置於冰箱冷藏，溫度保持在10℃，可保存8-11日，5日內食用完尤佳，另，儲藏環境也應保持適當濕度、空氣流通。

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