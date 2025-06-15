中部血庫警報 慶祝警察節中警邀民眾一同捐熱血

今天是警察節，為了替血庫的庫存貢獻心力，太平分局員警挽袖捐熱血。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕近日因天氣炎熱、下雨影響民眾捐血意願，中部血庫鬧血荒，幾乎所有血型都不足安全存量，今（15）日是警察節，台中市議員黃佳恬結合太平分局、坪林警友站、同心慈善會、友愛烏龜家族等單位舉辦「小小警察體驗營暨公益捐血」活動，除讓小朋友認識員警的辛苦，讓犯罪防治向下扎根，也號召員警和民眾挽袖捐熱血，度過有意義的警察節。

台中市議員黃佳恬表示，今（15）日是警察節，向全國辛苦的波麗士大人致上感恩的心，警察每天辛勤守護地方治安，值得大家肯定與感謝；藉由舉辦小小警察活動，讓小朋友了解警察的辛勞與使命，希望透過寓教於樂的體驗活動，從小培養孩子安全觀念與加強兒童的自我保護能力，將犯罪防治、交通安全的觀念從小扎根。

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今天是警察節，太平分局舉辦「小小警察體驗營」，現場安排警犬隊表表演緝毒、找爆裂物的真功夫。（記者陳建志攝）

今天現場安排「台中市警犬隊-緝毒犬、偵爆犬」現場與小朋友互動，除解說警犬勤務內容，並現場由「拉拉」、「volvo」2隻警犬，展現平時訓練的成果，從塑膠盒和行李箱中，順利找出毒品和爆裂物，讓小朋友都大讚「超厲害」。

另外，現場也舉辦捐血活動，許多民眾一大早就來排隊，並有許多警察同仁及警眷共襄盛舉，為血庫盡份心力，為了不讓排隊民眾枯等，警方也推出反詐騙、反毒、暑期青春專案及交通安全等宣導，並透過有獎徵答炒熱現場氣氛。

中部血庫安全存量不足，今天在太平分局舉辦捐血活動，吸引眾多民眾挽袖捐熱血。（記者陳建志攝）

台中捐血中心楊姓護理師表示，最近天氣不穩定，不是下雨就是天氣炎熱，影響民眾捐血意願，血庫的庫存明顯不足7-10天的安全存量，幾乎所有血型都缺，其中O型缺最多，很感謝太平分局等單位舉辦捐血活動，希望今天能募集到230袋的熱血，因接下來進入暑假，缺血情況會更明顯，呼籲大家能養成定期捐血的習慣。

太平分局長沈能成表示，警察維護治安工作24小時不間斷，其辛苦程度一般民眾難以想像，希望在這有意義的節日裡，無論是捐血默默行善的愛心、「小小警察營」的社區警政推動，透過正向活動感染人群，讓警察工作除了守護轄區安全外，也為社會注入正面能量。

今天是警察節，太平分局結合台中市議員黃佳恬（右3）舉辦「小小警察營」，讓小朋友了解員警的工作內容和辛勞。（記者陳建志攝）

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