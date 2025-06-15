自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》走15分鐘效果大不同！ 研究：戶外運動更「補腦」

2025/06/15 19:45

研究指出，在大自然中運動有助於人們提升大腦認知功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，在大自然中運動有助於人們提升大腦認知功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人都知道運動對身體有好處，能增進大腦功能，但你知道戶外運動的效果更好嗎？恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文引述1篇刊登於《Scientific Reports》的研究指出，同樣步行15分鐘，人們在室外步行後的反應力明顯比室內快，因此，在大自然中運動，有助於提升專注力。

王思恒分享，該研究透過30位年輕受試者進行實驗，他們分別於室內、室外各走15分鐘，前後都接受大腦測試（oddball）與腦波儀器（EEG）檢測。

研究結果發現，室外步行後，受試者反應時間顯著變快，大腦P300腦波振幅上升，代表專注力與工作記憶力提升；室內步行後，大腦則未出現這種效果。也就是說，「環境」在提升認知功能，例如注意力方面，可能比運動本身發揮更重要的作用。

王思恒表示，該研究支持注意力復原理論（Attention Restoration Theory）。現代人生活充斥著需要「刻意注意」的刺激，例如工作、螢幕、交通、訊息等，這種「目標導向」的注意力會消耗大腦能量；透過感受大自然的風吹、樹影與水流，溫和不刺激的節奏讓人不需要主動努力就能產生放鬆感，使前額葉得以獲得休息

最後，王思恒也建議民眾，面對長時間久坐與腦疲勞，戶外運動是低成本且高效的認知補品，有時間不妨多到戶外公園走走，維持身體健康。

醫師建議，現代人面對長時間久坐與腦疲勞，若有時間不妨到公園走走；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師建議，現代人面對長時間久坐與腦疲勞，若有時間不妨到公園走走；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中