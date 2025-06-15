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健康網》走15分鐘效果大不同！ 研究：戶外運動更「補腦」
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕許多人都知道運動對身體有好處，能增進大腦功能，但你知道戶外運動的效果更好嗎？恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文引述1篇刊登於《Scientific Reports》的研究指出，同樣步行15分鐘，人們在室外步行後的反應力明顯比室內快，因此，在大自然中運動，有助於提升專注力。
王思恒分享，該研究透過30位年輕受試者進行實驗，他們分別於室內、室外各走15分鐘，前後都接受大腦測試（oddball）與腦波儀器（EEG）檢測。
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研究結果發現，室外步行後，受試者反應時間顯著變快，大腦P300腦波振幅上升，代表專注力與工作記憶力提升；室內步行後，大腦則未出現這種效果。也就是說，「環境」在提升認知功能，例如注意力方面，可能比運動本身發揮更重要的作用。
王思恒表示，該研究支持注意力復原理論（Attention Restoration Theory）。現代人生活充斥著需要「刻意注意」的刺激，例如工作、螢幕、交通、訊息等，這種「目標導向」的注意力會消耗大腦能量；透過感受大自然的風吹、樹影與水流，溫和不刺激的節奏讓人不需要主動努力就能產生放鬆感，使前額葉得以獲得休息。
最後，王思恒也建議民眾，面對長時間久坐與腦疲勞，戶外運動是低成本且高效的認知補品，有時間不妨多到戶外公園走走，維持身體健康。
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