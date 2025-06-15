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健康網》小黃瓜護腸胃、控體重！ 醫：烹煮1步驟防腹瀉

2025/06/15 17:35

醫師分享，小黃瓜高水分、熱量低、富含水溶性膳食纖維，防便秘又是減重好幫手；示意圖。（資料照）

醫師分享，小黃瓜高水分、熱量低、富含水溶性膳食纖維，防便秘又是減重好幫手；示意圖。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕小黃瓜是腸胃友善蔬菜，也是緩解便秘或控制體重的好幫手！林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢表示，小黃瓜高水分、熱量低、富含水溶性膳食纖維，防便秘又是減重好幫手。不過，雖然小黃瓜爽口，但性味寒涼，但建議腸胃敏感或易腹瀉者，簡單汆燙10秒再吃，更溫和助消化。

小黃瓜富營養 4好處一次看

李柏賢於臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文指出，小黃瓜富含維生素K、鉀、少量維生素C，以及天然抗氧化物（如槲皮素、咖啡酸），對腸道環境與代謝健康有幫助，是腸胃最愛的食物之一：

1.高水分以及水溶性膳食纖維：小黃瓜含有高達95%水分，有助於腸道保水、軟化糞便、改善便秘。

2.低熱量：每100公克僅約含有13大卡熱量，清爽無負擔、適合減脂飲食。

3.性質溫和、屬低腹敏蔬果：去皮去籽後，多數腸躁症或發炎性腸道疾病（IBD）病友也能安心食用。

4.夏日開胃：涼拌、清炒都適合，尤其天氣熱、胃口差時特別對味。

李柏賢說，小黃瓜也很適合控制體重者食用，因其熱量低、水分高、飽足感強，口感清爽很百搭，是減重時清爽又不挨餓的好幫手。

醫師表示，小黃瓜皮富含抗氧化物，建議保留食用，但務必清洗乾淨、減少農藥殘留；示意圖。（資料照）

醫師表示，小黃瓜皮富含抗氧化物，建議保留食用，但務必清洗乾淨、減少農藥殘留；示意圖。（資料照）

小黃瓜皮富抗氧化物 洗淨後食用

李柏賢提醒，小黃瓜雖然爽口，但性味寒涼，但對腸胃敏感或容易腹瀉的人，建議簡單汆燙10秒再吃，更溫和、好消化；醃黃瓜常加入洋蔥、蒜等腹敏食材，敏感族群請留意。另外，小黃瓜皮富含抗氧化物，建議保留食用，但務必清洗乾淨、減少農藥殘留，選擇有機、小農來源會更安心。

李柏賢分享，若陽台陽光夠，也可以考慮自己種！一盆土、一點水，沒多久就可以看到黃澄澄的雌花綻放，等待授粉，幾天內就能看到小瓜快速膨大，表面長出細刺，大約1週後就能收穫清脆的健康好滋味！

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