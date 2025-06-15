健康網》變胖讓脂肪細胞增大1000倍！ 學者授「5招縮小法」

學者分享，想縮小脂肪細胞，可以透過熱量控制、優先吃蛋白質與蔬菜、間歇性斷食、規律運動及良好睡眠等5種方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕變胖不只是「吃了多一點」這麼簡單！營養學者洪泰雄分享，人體的脂肪細胞在成年之後數量幾乎固定，變胖是原本的脂肪細胞在膨脹，最大可變成原來的1000倍。因此，就需要透過熱量控制、優先吃蛋白質與蔬菜、間歇性斷食、規律運動及良好睡眠等5種方式來縮小它。

洪泰雄在臉書專頁發文表示，有研究指出，1個脂肪細胞（adipocytes）的體積最多可以增大為原來的1000倍左右，就像是1顆小氣球，天天被餵食澱粉、糖與油之後，漸漸吹成巨型氣球。因此，減肥在做的事情就是縮小氣球，但也不是「殺掉脂肪細胞」，而是讓它們慢慢「放氣」變小。

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不過，洪泰雄說，如果長期過度肥胖，身體就會開始增生新的脂肪細胞來儲存更多脂肪，這時就不只膨脹的問題，而是連數量都多起來，減肥會更辛苦。這也是為什麼有些反覆胖的人會覺得「以前比較好瘦」，因為他們的脂肪細胞可能比別人多跟大，即使瘦下來，這些細胞仍然存在，只是縮小而已。一旦放鬆，暴飲暴食，又會立刻復胖。

5招縮小脂肪細胞 養成健康生活型態

●控制熱量攝取：減少過度攝取的糖與油。

●優先吃蛋白質與蔬菜：降低血糖波動，減少脂肪合成。

學者建議，減肥優先吃蛋白質與蔬菜能降低血糖波動，減少脂肪合成；示意圖。（圖取自freepik）

●間歇性斷食：如細胞自噬的飲食，讓身體有機會啟動燃脂模式。

●規律運動：尤其是有氧運動＋重量訓練，效果更佳。

●良好睡眠與壓力管理：避免分泌壓力荷爾蒙，促進脂肪囤積。

洪泰雄提醒，脂肪細胞是身體的能量倉庫，當倉庫過度膨脹，不僅影響體態，也可能引發代謝症候群、糖尿病、心血管疾病等風險。想變瘦，並不是一昧的餓肚子、靠意志力，而是要懂得與脂肪細胞「談條件」，讓它慢慢縮回正常大小。

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