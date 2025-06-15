健康網》紅酒「1成分」護心緩老！ 醫：葡萄、花生也有

研究顯示，紅酒中的白藜蘆醇能啟動身體中的「Sirtuin」（長壽蛋白）的開關，幫助細胞修復、抗發炎、抗氧化，甚至延緩老化；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕聽說紅酒有益健康，因此許多人習慣每晚睡前喝杯紅酒；對此，台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，紅酒中的「白藜蘆醇」（Resveratrol）確實能啟動身體中的「Sirtuin」（長壽蛋白）的開關，幫助細胞修復、抗發炎、抗氧化，助護心、骨頭，甚至延緩老化。不過，由於飲酒具健康潛在風險，因此建議可從紫葡萄、帶皮烘烤花生、深色莓果及黑巧克力攝取。

白藜蘆醇啟動長壽開關

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」上引述1項研究發現，白藜蘆醇能啟動身體中的「Sirtuin」（長壽蛋白）的開關，幫助細胞更會修復、抗發炎、抗氧化，甚至延緩老化。這就像是替身體打開一個自我修復的系統，讓每個細胞都更有生機。尤其更令人驚艷的是，它不像一般的藥，只針對一個症狀，而是像「保養師」，如對膝蓋不好、走路卡卡者來說，它能保護軟骨細胞，減少關節發炎與退化。

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張家銘進一步舉例，對骨質疏鬆、怕跌倒的人，白藜蘆醇能幫助骨頭細胞活化，讓骨頭變得更緊實；對於高血壓而言，白藜蘆醇讓血管變年輕，幫助血壓穩定；對記性變差、怕失智的人，白藜蘆醇有助於腦細胞清除廢物，穩定神經傳導。

醫師舉例，紫葡萄、帶皮烘烤花生、藍莓、桑葚、蔓越莓等深色莓果、黑巧克力等，都含有白藜蘆醇；示意圖。（圖取自freepik）

不只紅酒 6食物也有白藜蘆醇

針對有些人每天飲用紅酒之習慣，張家銘提醒，約3成國人帶有酒精不耐症的ALDH2基因變異，喝酒容易臉紅、心跳加快，對健康也有潛在風險。所以想攝取白藜蘆醇，不一定要靠紅酒。其實我們的生活中，就藏著不少天然又安全的來源，例如：紫葡萄（連皮吃）、帶皮烘烤花生、藍莓、桑葚、蔓越莓等深色莓果、黑巧克力。

適量補充白藜蘆醇 搭配運動效果好

白藜蘆醇劑量過高可能反而造成傷害，張家銘提醒，有研究發現，高劑量（每天超過1公克）反而會讓細胞產生壓力，甚至影響DNA修復或荷爾蒙平衡。最適合的做法，是從低劑量開始，觀察身體反應，再慢慢調整。

張家銘建議，除了適量補充含有白藜蘆醇之食物，也應搭配運動，更有效。不過，他也提醒，白藜蘆醇雖好，但也會影響某些藥物代謝，特別是心血管藥、荷爾蒙相關藥物，若有固定用藥者，應詢問醫師。

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