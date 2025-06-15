健康網》毒品變裝糖果、咖啡 食藥署警告：校園、派對成熱點

衛福部食品藥物管理署提醒民眾，留意身邊偽裝成糖果、果凍和咖啡包的新興毒品，容易出沒在校園或是派對上，要小心警覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

相關新聞請見

法醫研究所、學者 跨單位研究 新興毒品氾濫 未被逮捕「黑數」達174倍

隱蔽吸毒者 年輕女性比例高

黑數超乎想像 法務部加強統合緝毒

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕毒品氾濫值得重視，使用新興毒品未被抓獲的死亡個案，已經超過想像，毒品危害年輕族群亦日益嚴重。不只法務部將加強緝毒，衛生福利部食品藥物管理署亦發出新興毒品「全民通緝令」，提醒民眾留意身邊偽裝成糖果、果凍和咖啡包的毒品，容易出沒在校園、派對上，別因一時好奇，卻被毒品綁架一生。

請繼續往下閱讀...

法醫與學者研究發現，使用新興毒品而未曾被抓獲的死亡個案，遠超警方掌握人數。高檢署今年將「依托咪酯類」（俗稱喪屍煙彈）等新興毒品列為查緝重點，共查獲製造、運輸、販賣新興毒品被告631人，查扣毒品重量364公斤。新興毒品列為重點打擊目標，去年上半年至今，先後加強查緝4-甲基甲基卡西酮（俗稱「喵喵」）為主的合成卡西酮類混合式毒品咖啡包、依托咪酯、彩虹菸等新興毒品，並強化查緝網路供毒藥頭。

新興毒品外型多變，民眾要提高警覺。衛生福利部食品藥物管理署在臉書專頁「睡睡平安」提醒，新興毒品最常出現的地點包括在校園、派對與飲料當中，隱藏在生活周遭。它會偽裝成糖果、果凍和咖啡包，例如，毒巧克力、毒糖果、毒餅乾、毒果凍、毒梅子粉、毒咖啡包等，企圖包裝成看似美味可口的食品，降低民眾戒心，忍不住嚐一口，因此，要隨時防範來路不明的咖啡包或糖果。

其中俗稱「喵喵」的新興毒品，很多人不清楚它造成什麼健康風險，根據食藥署的臉書分享，「喵喵」其實是一種沒有任何醫療用途又傷害身體的化學物質，屬第3級毒品，經常混搭多種毒品，摻在毒品咖啡包或是毒糖果等，在特定場所流行，吸引年輕人嚐鮮。施用後可能會產生焦慮、妄想、幻覺，甚至具有攻擊性，嚴重可能造成腦部損傷。同時，「喵喵」也許會讓人感受到短暫的精神亢奮，但毒性累積最終留下後遺症。

食藥署曾在臉書專頁指出，別以為只是一時好奇或「一次而已」，毒品最可怕的不是當下的快感，而是它悄悄養成的「依賴」。長期使用會產生藥物依賴性，身體會習慣它、渴望它，最後「離不開」它。一旦停止使用，會出現戒斷症狀，包括焦躁、腹痛、嘔吐、失眠、幻覺以及顫抖等，毒品不只綁架大腦，還有自己的人生。

食藥署提醒民眾，不被新興毒品美麗外表誘惑，同時不接受、不好奇、不嘗試，一旦發現疑似毒品，立即通報110或相關單位。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法