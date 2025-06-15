健康網》2茶煮雞湯超清香！ 農糧署：把握1原則避苦澀感

農糧署分享，烹煮「茶雞湯」需注意茶葉用量，應以「適當、適量且適時」為原則，避免帶來苦澀感；示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕茶葉，除了沖泡飲用，入菜也能展現其多元好風味。農糧署分享1道以茶入菜的好料理「養生茶雞湯」，民眾可挑選包種茶或高山茶等發酵度較輕的茶葉，維持清香淡雅的美味；另外，因茶葉有不同湯色及香氣，在料理時需以「適當、適量且適時」為原則，避免帶來苦澀感。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，茶葉具有去油解膩、除腥味、助消化及增色味等功用，以茶入菜可維持食材清新淡雅的自然原味，又能降低食材的腥辛味，增添甘醇美味。因此，特別分享養生茶雞湯的料理方式：

請繼續往下閱讀...

準備食材

雞腿1隻、鮮菇類適量、水1200毫升；料理袋包：茶葉20克，可挑選發酵度較輕的茶葉，如包種茶或高山茶等、黃耆10克、枸杞10克、紅棗10克。

農糧署建議，茶雞湯中的茶葉可挑選發酵度較輕的，如包種茶或高山茶；示意圖。（資料照）

烹煮3步驟

●首先，將雞肉切塊，之後汆燙備用。

●接著，把茶葉、黃耆、紅棗及枸杞放入料理袋包。

●最後，於電鍋放入所有食材及料理包，燉煮1-2小時即可享用。

農糧署提醒，由於各類茶葉有不同湯色、香氣，在料理時應該以「適當、適量且適時」為原則，避免產生苦澀感，破壞美食原有的風味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法