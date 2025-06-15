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健康網》想減脂靠少吃多動？ 醫教「7關鍵」打造易瘦體質
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕減脂少吃多動，效果不彰？書心健康管理診所院長許書華表示，掌握基礎代謝率，養成良好生活習慣，如增肌、充足睡眠、攝取好的油脂及蛋白質、不要過度節食、補充水分、紓壓，才能默默提高燃脂效率，打造易瘦體質！
影響基礎代謝5因素
何謂基礎代謝？許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文說明，我們的身體就像1部機器，就算躺著不動，也會消耗能量，這些基本生命活動所需的熱量，就是「基礎代謝率」，下為影響基礎代謝率的5大因素：
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1.年齡：成年後大約每10年會下降5-10%。
2.性別：通常男性的肌肉量較多，因此基礎代謝率一般會比女性高。
3.體溫：體溫每上升1°C，基礎代謝率也會增加約13%。
4.肌肉量：增肌可提高代謝，每公斤肌肉日耗6-13卡。
5.飲食習慣：長期節食，身體會身體會啟動保護機制降低代謝率。
基礎代謝非天生 7健康生活助減重
許書華強調，基礎代謝率並非天生註定，習慣才是關鍵，靠後天努力也能逐步養成更有效率的燃脂體質，因此分享7招提升基礎代謝率：
1.增加肌肉：可提高基礎代謝。
2.充足睡眠：睡眠充足，有助於保持內分泌平衡。
3.攝取好油脂：如酪梨等富含好油脂，可維持細胞健康。
4.不過度節食：每日攝取熱量應大於基礎代謝。
5.補充水分：水分補充不可少，充足水分能維持良好代謝機能。
6.紓解壓力：穩定皮質醇水平。
7.補充蛋白質：蛋白質能提供肌肉生長、修復。
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