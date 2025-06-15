健康網》想減脂靠少吃多動？ 醫教「7關鍵」打造易瘦體質

醫師說，攝取酪梨等富含好油脂，可維持細胞健康，有助於提高基礎代謝，助減脂；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減脂少吃多動，效果不彰？書心健康管理診所院長許書華表示，掌握基礎代謝率，養成良好生活習慣，如增肌、充足睡眠、攝取好的油脂及蛋白質、不要過度節食、補充水分、紓壓，才能默默提高燃脂效率，打造易瘦體質！

影響基礎代謝5因素

何謂基礎代謝？許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文說明，我們的身體就像1部機器，就算躺著不動，也會消耗能量，這些基本生命活動所需的熱量，就是「基礎代謝率」，下為影響基礎代謝率的5大因素：

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1.年齡：成年後大約每10年會下降5-10%。

2.性別：通常男性的肌肉量較多，因此基礎代謝率一般會比女性高。

3.體溫：體溫每上升1°C，基礎代謝率也會增加約13%。

4.肌肉量：增肌可提高代謝，每公斤肌肉日耗6-13卡。

5.飲食習慣：長期節食，身體會身體會啟動保護機制降低代謝率。

醫師表示，增肌可提高代謝；情境照。（圖取自freepik）

基礎代謝非天生 7健康生活助減重

許書華強調，基礎代謝率並非天生註定，習慣才是關鍵，靠後天努力也能逐步養成更有效率的燃脂體質，因此分享7招提升基礎代謝率：

1.增加肌肉：可提高基礎代謝。

2.充足睡眠：睡眠充足，有助於保持內分泌平衡。

3.攝取好油脂：如酪梨等富含好油脂，可維持細胞健康。

4.不過度節食：每日攝取熱量應大於基礎代謝。

5.補充水分：水分補充不可少，充足水分能維持良好代謝機能。

6.紓解壓力：穩定皮質醇水平。

7.補充蛋白質：蛋白質能提供肌肉生長、修復。

醫師指出，蛋白質能提供肌肉生長、修復；示意圖。（圖取自freepik）

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