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健康網》高溫來襲慎防熱傷害 國健署：「涼補心」快樂一夏

2025/06/15 10:40

國健署建議，多喝水，避免含糖或酒精飲品、適量補充電解質，以免熱傷害發生；情境照。（圖取自freepik）

國健署建議，多喝水，避免含糖或酒精飲品、適量補充電解質，以免熱傷害發生；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著端午節的過後，正式迎來炎熱的夏季！國民健康署透過臉書專頁提醒，高溫天氣容易增加熱傷害發生，無論大人還是小孩，都應該多加注意，因此提供「涼、補、心」3大步驟，有效預防熱傷害。

●涼—保持涼爽，降溫防熱：穿輕薄透氣的衣服、待在陰涼或有空調的地方，外出時戴帽子、撐陽傘，避免陽光直曬。

●補—補水補電解，防止脫水：多喝水，避免含糖或酒精飲品、適量補充電解質（運動飲料、淡鹽水），一定要定時補充水分，渴了再喝來不及。

●心—隨時留心，注意身體：外出前留意氣象資訊，應避免上午10點到下午2點外出活動。當外出時感到身體不適時，要立即休息、補充水分。

國健署表示，當出現頭暈、噁心、大量出汗等熱傷害症狀時，務必立即至陰涼處、補充水分、用冰涼水降溫，嚴重時請撥打119。牢記「涼、補、心」，讓我們一起過個安全的夏天。

國健署提醒，外出運動注意補水，應依據天氣、活動量及流汗量，適度補充水分；情境照。（圖取自freepik）

國健署提醒，外出運動注意補水，應依據天氣、活動量及流汗量，適度補充水分；情境照。（圖取自freepik）

夏日運動「補水3適」　遠離熱傷害

運動補水不可少！國健署曾指出，近年來，運動風氣盛行，不論是室內的有氧舞蹈、瑜伽等，或是室外的健走、慢跑、騎腳踏車及長達數小時的耐力運動，都有可能因室內、室外的悶熱環境或水分補充不足，造成熱傷害的發生。因此特別提供「補水3適」，維持身體健康的同時，也能笑喝喝。

●適時：戶外活動前1小時開始喝水，並分2階段補充水分；儘量在活動中每15分鐘喝水。

●適度：依據天氣、活動量及流汗量，適度補充水分，不要等到口渴才喝水，因為口渴時已經表示身體已處於缺水狀態；若活動超過1小時或補水量超過1000毫升，則需補充含低濃度碳水化合物及電解質的運動飲料，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料。

●適量：出門前1小時適量慢慢喝下400-600毫升的水；戶外活動中，則每15分鐘飲水200-300毫升，避免熱傷害的發生。若運動後體重減輕，減輕的體重即代表缺水量，須逐步補足身體流失的水分，每小時最大飲水量勿超過1500毫升，避免短時間內攝取過多水分造成水中毒。同時，注意觀察尿液顏色，深黃色表示身體缺水，需再補充飲水。

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