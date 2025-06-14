健康網》減重多運動？ 醫：剛好就好 過多反效果

醫師提醒，過量運動反而可能阻礙減重進度，當皮質醇分泌過多，脂肪更容易囤積在腹部，導致肌肉流失，減重效果反而打折扣；情境照。（圖取自freepik）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕說到減重，不少人直覺聯想到「要多運動」，不過好日子診所醫師雷維元提醒，過量運動反而可能阻礙減重進度，找到適當的運動方式與頻率，才是關鍵。當皮質醇（壓力荷爾蒙）分泌過多，脂肪更容易囤積在腹部，睡眠品質下降、肌肉流失，減重效果反而打折扣。

雷維元在臉書專頁「好日子診所」發文表示，運動的確是減重過程中不可或缺的一環，不僅能燃燒熱量、促進新陳代謝，還能改善心肺功能與情緒狀態。適量運動能刺激身體分泌腦內啡，提升愉悅感，有助舒壓，改善焦慮與情緒低落，減少因壓力導致的暴飲暴食，穩定進食情緒，有效幫助減重。

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剛剛好的運動建議

●一次30分鐘中度有氧運動：快走、慢跑、踩飛輪，或是「超慢跑」都很不錯。每週做到3-4次，就能穩定代謝、釋放壓力。

●偶爾加入阻力訓練（每週2次）：徒手深蹲、啞鈴、彈力帶訓練，一次約30分鐘幫助增加肌肉、提升基礎代謝率，讓你靜止時也能燃燒熱量。

●身心放鬆也重要：伸展、瑜伽、皮拉提斯，有助改善姿勢、降低壓力。特別適合工作壓力大或疲憊的日子，用溫和運動取代激烈訓練，讓身體回到平衡。

雷維元提醒，減重不是比誰動得多，而是誰能持續又平衡地動。運動是為了照顧自己，而不是懲罰自己。讓運動成為釋放壓力的出口，而非新的壓力來源，這才是真正長久又溫柔的減重之道。

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