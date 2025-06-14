健康網》家長必看兒童類固醇怎麼擦？藥師：勿過量

藥師提醒，類固醇藥膏的使用要講求「選對藥、對症、對部位、對時間」，在小朋友身上使用要特別注意安全性的問題；示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假將至，無論遭蚊蟲叮咬或過敏濕疹發作等，嚴重時可能會需要用到類固醇藥膏，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提醒，類固醇藥膏的使用要講求「選對藥、對症、對部位、對時間」，在小朋友身上使用要特別注意安全性的問題，不是擦愈多愈好，有疑問時請諮詢醫師或藥師的專業建議。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文表示，一般來說，低效能的類固醇藥膏（第4到第7級）在治療兒童皮膚發炎時是安全的，使用時間盡量短，且針對正確的病灶，使用也是每次擦薄薄一層即可；12歲以下的兒童通常不建議使用強效或超強效類固醇（第1到第3級），除非皮膚發炎情況非常嚴重，例如異位性皮膚炎或乾癬，才可以考慮短期使用（不超過兩週）。

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使用部位和時間

洪正憲說，臉部、腋下、私密處等皮膚較薄、吸收力較強要避免使用高效價的類固醇，此外，高效價皮質類固醇最好每日僅使用1次，且使用時間不得超過2週。另外，即使是低效類固醇，長期使用也可能帶來副作用。

可能的不良反應

洪正憲指出，使用類固醇藥膏時，雖然外用比口服相對安全，但仍可能出現一些副作用，特別是長期使用或使用強效類固醇藥膏時需注意。副作用包含皮膚變薄、毛細血管擴張、妊娠紋及反彈性皮膚炎，少數案例甚至可能造成全身性副作用。

類固醇藥膏強度分級表。（圖取自洪正憲臉書）

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