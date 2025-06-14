自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》家長必看兒童類固醇怎麼擦？藥師：勿過量

2025/06/14 18:33

藥師提醒，類固醇藥膏的使用要講求「選對藥、對症、對部位、對時間」，在小朋友身上使用要特別注意安全性的問題；示意圖。（圖取自photo AC）

藥師提醒，類固醇藥膏的使用要講求「選對藥、對症、對部位、對時間」，在小朋友身上使用要特別注意安全性的問題；示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假將至，無論遭蚊蟲叮咬或過敏濕疹發作等，嚴重時可能會需要用到類固醇藥膏，彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲提醒，類固醇藥膏的使用要講求「選對藥、對症、對部位、對時間」，在小朋友身上使用要特別注意安全性的問題，不是擦愈多愈好，有疑問時請諮詢醫師或藥師的專業建議。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文表示，一般來說，低效能的類固醇藥膏（第4到第7級）在治療兒童皮膚發炎時是安全的，使用時間盡量短，且針對正確的病灶，使用也是每次擦薄薄一層即可；12歲以下的兒童通常不建議使用強效或超強效類固醇（第1到第3級），除非皮膚發炎情況非常嚴重，例如異位性皮膚炎或乾癬，才可以考慮短期使用（不超過兩週）。

使用部位和時間

洪正憲說，臉部、腋下、私密處等皮膚較薄、吸收力較強要避免使用高效價的類固醇，此外，高效價皮質類固醇最好每日僅使用1次，且使用時間不得超過2週。另外，即使是低效類固醇，長期使用也可能帶來副作用。

可能的不良反應

洪正憲指出，使用類固醇藥膏時，雖然外用比口服相對安全，但仍可能出現一些副作用，特別是長期使用或使用強效類固醇藥膏時需注意。副作用包含皮膚變薄、毛細血管擴張、妊娠紋及反彈性皮膚炎，少數案例甚至可能造成全身性副作用。

類固醇藥膏強度分級表。（圖取自洪正憲臉書）

類固醇藥膏強度分級表。（圖取自洪正憲臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中