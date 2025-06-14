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健康網》口愛也會害泌尿道感染？ 醫揭原因：嘴巴藏最多細菌

2025/06/14 21:55

朱信誠表示，口愛前應保持口腔衛生、事後也要做好清潔，如果有灼熱、癢、排尿痛感，就該提高警覺；情境照。（圖取自shutterstock）

朱信誠表示，口愛前應保持口腔衛生、事後也要做好清潔，如果有灼熱、癢、排尿痛感，就該提高警覺；情境照。（圖取自shutterstock）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘴巴親的不只心，還有細菌？很多女生明明生活習慣乾乾淨淨，卻常常反覆泌尿道感染，到底是怎麼回事？民權精睿泌尿科診所院長朱信誠表示，問診後發現，原來兇手不是別人，是她枕邊人嘴巴太熱情了。口腔是全身細菌密度最高的地方，他建議口愛前應保持口腔衛生、事後也要做好清潔；且有些性病會透過口愛傳染，如果有灼熱、癢、排尿痛感，就該提高警覺。

朱信誠在臉書專頁「冷靜看診溫柔守護泌尿科朱信誠醫師｜台北中山男性學增大增粗變硬」發文分享，5個口愛應注意事項。

嘴巴帶菌不自知

別以為嘴巴很乾淨，其實口腔是全身細菌密度最高的地方之一。當嘴巴直接接觸外陰時，口腔內的細菌就可能趁機進入泌尿道。女生的尿道又短又靠近陰道，細菌一下就「直通車」。

口腔衛生很重要

如果你有口臭、牙周病、牙垢一堆，抱歉，你的口腔就是一個細菌派對。每天刷牙、牙線、漱口水三件事不能省。不然你嘴裡那點溫柔，可能會變成對方的惡夢。

性行為衛生別輕忽

開戰之前，嘴巴要刷、前戲要洗！男女雙方都該事前做好清潔，用清水或溫和的私密清潔產品，把細菌減到最低。這不是麻煩，這是基本禮貌。

口愛後清潔別跳過

事後請女生用清水沖洗外陰部，並儘早排尿，這樣能把可能入侵的細菌沖掉，降低感染風險。如果有灼熱、癢、排尿痛感，就該提高警覺。

不是只有感染這麼簡單

除了泌尿道感染，菜花、皰疹、披衣菌這類性病也可能透過口愛傳染！嘴巴會甜沒錯，但細菌跟病毒也一樣愛熱情的人。

朱信誠補充，嘴巴親對地方會讓人開心，但別讓你的嘴成為感染溫床。口愛不等於壞事，重點是：你「愛」的方式乾不乾淨。

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