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健康網》每天1蘋果醫生遠離我 關鍵營養素一次看
林曉雲／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕西方俗諺「一天一顆蘋果，醫生遠離我。（An apple a day keeps the doctor away）」蘋果真的這麼厲害？營養學者洪泰雄在臉書指出，蘋果有可溶性膳食纖維、多酚抗氧化物、鉀、維生素C，且蘋果低熱量、低脂肪、無膽固醇，適合作為減重者、糖友、長輩的健康點心。另外，連皮吃蘋果，營養更完整，別浪費這層「健康外衣」。
洪泰雄分享他10多年來堅持「一天一蘋果」，從來未間斷，不論旅途、工作多忙、食慾好不好，都記得「要吃蘋果」，也因為這個堅持，讓他身體感覺越來越穩定、消化變順、連感冒的次數也變少，為什麼蘋果能有這樣的魔法？他從營養學的角度分析。
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蘋果的營養素與健康益處
●可溶性膳食纖維（果膠）：有助穩定血糖、降低壞膽固醇、保護腸道菌相，幫助排便，維護腸道健康、減少便祕和腸癌風險。
●多酚抗氧化物（如槲皮素）：對抗自由基、降低慢性發炎風險，有研究顯示，有助於保護心臟與神經系統。
●鉀：幫助血壓控制、穩定心律，是天然的「排鈉高手」，有助解決水腫，利於代謝。
●維生素C：提升免疫力、抗氧化、防止細胞老化。
●低熱量、低脂肪、無膽固醇：是減重者、糖友、長輩都適合的健康點心。
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