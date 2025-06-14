自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》每天1蘋果醫生遠離我 關鍵營養素一次看

2025/06/14 20:04

學者指出，蘋果有可溶性膳食纖維、多酚抗氧化物、鉀、維生素C，且蘋果低熱量、低脂肪、無膽固醇，適合作為減重者、糖友、長輩的健康點心；情境照。（圖取自freepik）

學者指出，蘋果有可溶性膳食纖維、多酚抗氧化物、鉀、維生素C，且蘋果低熱量、低脂肪、無膽固醇，適合作為減重者、糖友、長輩的健康點心；情境照。（圖取自freepik）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕西方俗諺「一天一顆蘋果，醫生遠離我。（An apple a day keeps the doctor away）」蘋果真的這麼厲害？營養學者洪泰雄在臉書指出，蘋果有可溶性膳食纖維、多酚抗氧化物、鉀、維生素C，且蘋果低熱量、低脂肪、無膽固醇，適合作為減重者、糖友、長輩的健康點心。另外，連皮吃蘋果，營養更完整，別浪費這層「健康外衣」。

洪泰雄分享他10多年來堅持「一天一蘋果」，從來未間斷，不論旅途、工作多忙、食慾好不好，都記得「要吃蘋果」，也因為這個堅持，讓他身體感覺越來越穩定、消化變順、連感冒的次數也變少，為什麼蘋果能有這樣的魔法？他從營養學的角度分析。

蘋果的營養素與健康益處

●可溶性膳食纖維（果膠）：有助穩定血糖、降低壞膽固醇、保護腸道菌相，幫助排便，維護腸道健康、減少便祕和腸癌風險。

●多酚抗氧化物（如槲皮素）：對抗自由基、降低慢性發炎風險，有研究顯示，有助於保護心臟與神經系統。

●鉀：幫助血壓控制、穩定心律，是天然的「排鈉高手」，有助解決水腫，利於代謝。

●維生素C：提升免疫力、抗氧化、防止細胞老化。

●低熱量、低脂肪、無膽固醇：是減重者、糖友、長輩都適合的健康點心。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中