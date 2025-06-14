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個別總額上路 北榮院長陳威明：未現人球、點值輕微超標可控

2025/06/14 16:44

台北榮總院長陳威明今（14日）受訪時指出，北榮早在兩年前就主動減診，急診至今未出現醫療人球，個別醫院總額對台北區衝擊不大，證明醫學中心可自律應對。（記者邱芷柔攝）

台北榮總院長陳威明今（14日）受訪時指出，北榮早在兩年前就主動減診，急診至今未出現醫療人球，個別醫院總額對台北區衝擊不大，證明醫學中心可自律應對。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保署今（2025）年全面實施「個別醫院總額」制度，除台北區於第二季上路，其餘自第一季起即依地區人口結構、病人數與資源可近性等，訂定合理的醫療成長量，一旦超過成長幅度，將分階段調降給付，甚至不予給付，其中台中榮總被爆出第一季「斷頭3億元」震撼醫界。台北榮總院長陳威明今（14日）受訪時指出，北榮早在兩年前就主動減診，急診至今未出現醫療人球，新制對台北區衝擊不大，證明醫學中心可自律應對。

健保署預估，今年第一季各類別健保點值均優於去年同期，醫院總額點值為每點0.9594元，牙醫1.0172元、中醫0.9777元、透析0.9709元，僅基層西醫略低（0.9462元）。不過台中榮總卻傳出「做白工」，儘管申報點數從去年同期的35.68億點成長至今年的37.64億點，實收金額也增加2.5億元，卻因超出總額上限，導致部分點數未獲健保給付，估算損失近3億元，第二季恐再加劇，引發醫界高度關注。

隨著第二季將結束，台北榮總院長陳威明強調，北榮早在2年前即主動調整夜診與假日門診安排，從源頭著手控管量能。他指出，夜診僅開設至晚間9點，僅在特殊情況才加開，假日則停開非急重症門診與選擇性手術，讓醫護人員可以真正休息。

陳威明進一步說明，調整的用意第一是考量就醫民眾安全，「如果從宜蘭來北榮看診，門診看到半夜12點，那要怎麼回家？」第二則是醫護人員的身心健康，他直言，假日應該是用來休息、陪伴家人、充實自己，長遠來看，這比多做幾台手術更有價值。

陳威明也觀察，第二季即將結束，台北區並未出現擠爆或轉送困境，這顯示台北區各大醫學中心皆展現出高度自律，就北榮而言，雖然目前總量略有超額，但仍在合理範圍內，應不至於面臨「斷頭」給付，整體衝擊可控。

針對外界擔心新制加劇醫療人力流失問題，陳威明說，問題不在制度，而是工作條件與待遇，醫師不是不願意留下來，而是環境讓他們不得不離開，合理薪資應隨物價變動調整，才能讓醫師有意願長期留在第一線。他也說，北榮「馬照跑、舞照跳」，新制的實際衝擊不大，關鍵在於有提早因應與調整方向，不是制度決定一切，而是醫院選擇怎麼走。

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