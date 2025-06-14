健康網》當心把寄生蟲吃下肚 營養師揭生食風險

營養師提醒，生食有時可能會不小心將細菌、寄生蟲吃進肚子裡，因此記得選擇有信譽的店家、不隨便吃來路不明的食物；示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生魚片、生菜沙拉、醬油生蛋拌飯等生食料理，雖然美味可口嚐到食材的鮮味，但營養師高敏敏在臉書提醒，有時可能會不小心將細菌、寄生蟲吃進肚子裡，因此記得選擇有信譽的店家、不隨便吃來路不明的食物；生熟食要分開處理，砧板、刀具要區隔；飲食前後勤洗手、注意清潔，以免吃壞肚子。

生肉：牛、豬、羊、雞

高敏敏指出，像是生牛肉、生雞肉等生肉，常見病菌有大腸弓漿蟲、曲狀桿菌、沙門氏菌，生雞肉更是細菌溫床，一不注意就容易交叉污染，甚至食物中毒，易導致：腹瀉、腹痛、發燒、噁心、喉嚨痛。

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生鮮：魚、甲殼、貝

高敏敏說，如生魚片、生蚵、生蠔等生鮮常見病菌有異尖線蟲、腸炎弧菌、海獸線蟲（生魚片），及環境中的諾羅病毒，海鮮本身就需要低溫保存，而夏天更容易因為保存不當，造成腐敗，易導致：噁心、腹痛、腹瀉、頭痛、發燒。

生菜：未清洗蔬果

高敏敏提到，未清洗的蔬果、生菜沙拉等，常見有弓漿蟲或農藥殘留，很多人以為看起來乾淨就可以吃，殊不知表面可能有蟲卵、農藥等，易導致：倦怠、噁心、頭暈、全身無力。

生蛋：半熟蛋、生蛋料理

高敏敏說，像是生蛋拌飯、半熟蛋、生美乃滋等，常見病菌為沙門氏菌，不建議免疫力低、孕婦、小孩、長輩食用，易導致：腹痛、腹瀉、噁心、發燒、嘔吐。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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