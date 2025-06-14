健康網》你都怎麼吃水蜜桃？ 農糧署授完美去籽2步驟

4月至8月是水蜜桃的產季，當蒂頭周圍果皮呈乳黃色、散發濃郁香氣，代表水蜜桃已經軟熟，正是品嚐好時機。（資料照）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你都怎麼吃水蜜桃？把握4月至8月產季，一起享受水蜜桃粉嫩多汁好滋味吧！

4月至8月是水蜜桃產季，當蒂頭周圍果皮呈乳黃色、散發濃郁香氣，代表水蜜桃已經軟熟，正是品嚐好時機。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，此時可用剪刀於水蜜桃蒂頭處劃出十字，接著插入夾住種子拔出，便可將果肉與種子輕鬆分離。去籽後的果肉可直接鮮食，也可搭配不同食材，享受多變風味。除了可以加進吐司、優格裡，還能放上起司放進烤箱烤。

請繼續往下閱讀...

農糧署提到，離核品種的種子可乾淨拔出，黏核品種的種子拔出時，種子周遭會黏附些果肉。並分享3種水蜜桃料理。

加吐司

切片後將優格奶油乳酪醬抹在吐司上，擺上水蜜桃片冷藏一小時，香甜又綿密。

加優格

將優格填滿水蜜桃後對半切，搭配麥片，美味甜點上桌。

加起司

水蜜桃切半放上起司，進烤箱10分鐘，香濃又驚喜。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法