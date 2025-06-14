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健康網》你都怎麼吃水蜜桃？ 農糧署授完美去籽2步驟
林曉雲／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕你都怎麼吃水蜜桃？把握4月至8月產季，一起享受水蜜桃粉嫩多汁好滋味吧！
4月至8月是水蜜桃產季，當蒂頭周圍果皮呈乳黃色、散發濃郁香氣，代表水蜜桃已經軟熟，正是品嚐好時機。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，此時可用剪刀於水蜜桃蒂頭處劃出十字，接著插入夾住種子拔出，便可將果肉與種子輕鬆分離。去籽後的果肉可直接鮮食，也可搭配不同食材，享受多變風味。除了可以加進吐司、優格裡，還能放上起司放進烤箱烤。
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農糧署提到，離核品種的種子可乾淨拔出，黏核品種的種子拔出時，種子周遭會黏附些果肉。並分享3種水蜜桃料理。
加吐司
切片後將優格奶油乳酪醬抹在吐司上，擺上水蜜桃片冷藏一小時，香甜又綿密。
加優格
將優格填滿水蜜桃後對半切，搭配麥片，美味甜點上桌。
加起司
水蜜桃切半放上起司，進烤箱10分鐘，香濃又驚喜。
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