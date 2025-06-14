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器捐10年救活逾萬人 等待人數逾1.1萬人再創新高

2025/06/14 15:33

衛福部自2015年起將6月19日訂為器官捐贈紀念日，10年間，全台累計完成超過1萬例器官或組織移植，不過截至2025年5月底，仍有超過1.1萬名病患在等待器官移植，排等名單越來越長。（資料照，記者邱芷柔攝）

衛福部自2015年起將6月19日訂為器官捐贈紀念日，10年間，全台累計完成超過1萬例器官或組織移植，不過截至2025年5月底，仍有超過1.1萬名病患在等待器官移植，排等名單越來越長。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部自2015年起將6月19日訂為器官捐贈紀念日，10年間，全台累計完成超過1萬例器官或組織移植，不過截至2025年5月底，仍有超過1.1萬名病患在等待器官移植，排等名單越來越長。

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（14日）舉辦「願滿・圓滿」十週年記者會暨音樂會，並發表器捐10年成果。統計顯示，2015至2025年間，共有10171人接受器官或組織移植，近兩年（2023與2024年）完成2165例，較2015與2016年的1642例增加近三成。

然而台灣與全球多數國家相同，仍面臨嚴重的器官來源不足問題。截至2025年5月，全台等待器官移植人數仍超過1.1萬人，等待前3名的器官類別為腎臟（約78.5%）、眼角膜（約8.8%）與肝臟（約7.9%）。器捐病主中心董事長李明哲直言，「親人要替親人做決定，是最困難的事！」

李明哲指出，多數潛在捐贈者來自車禍或腦傷等突發重症，常無法自主表達器捐意願，決定權落在家屬，讓人措手不及。病人在意識清楚時預先表達意願，有助器捐推動，這也是近年「病人自主權利法」與安寧照護意願簽署率持續上升的關鍵。

李明哲說，目前全台完成器捐簽署的人數僅約60至65萬，占總人口不到3%；而實際由潛在捐贈者轉為成功捐贈者的「轉換率」也不到20%。在現行「知情同意制」下，醫護必須在事件發生後緊急與家屬溝通，受限於時間與情緒，常影響器捐成案率。

對於「推定同意制」（opt-out）是否可行？李明哲認為，重點不在法律制度，而在社會教育。他以美國為例，不像歐洲採opt-out，美國則採 opt-in 制，也就是知情同意，但透過駕照登錄、從小教育及完善的移植網絡，成為器捐大國。台灣制度與美國相近，已有全國器官分配中心與數位系統，關鍵在於深化社會對器捐的理解與支持，「讓器捐變成全民熟悉的生命選擇，才是推動的根本。」

儘管挑戰重重，政策仍有進展。自2024年起，民眾可透過健保卡線上簽署器捐意願，一年內完成簽署人數從1254人增至7897人，成長逾6倍。李明哲鼓勵民眾及早與家人討論，透過法律註記或聲音記錄留下意願，「表達本身就是對生命的尊重，也能幫助家屬在關鍵時刻安心做決定。」

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