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台灣白內障及屈光手術醫學會年會 衛福部長：醫學進展里程碑

2025/06/14 13:59

「第3屆全球年輕眼科醫師高峰會暨第20屆台灣白內障及屈光手術醫學會年會」在長庚國際會議中心登場。（記者周敏鴻攝）

「第3屆全球年輕眼科醫師高峰會暨第20屆台灣白內障及屈光手術醫學會年會」在長庚國際會議中心登場。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕「第3屆全球年輕眼科醫師高峰會暨第20屆台灣白內障及屈光手術醫學會年會」今（14）在桃園市龜山區長庚國際會議中心登場，吸引超過25國家專家學者與年輕醫師參與探討屈光手術的臨床實踐與科技創新，衛生福利部長邱泰源出席致詞，他期許，持續到15日的大會，能成為國際交流與醫學進展的重要里程碑，讓每一位與會者都能有滿滿收獲。

台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽擔任大會主席，他說，大會探討眼科領域多項議題，包括人工智慧在臨床的應用、創新手術技巧、白內障與屈光手術併發症處理、影像診斷技術、角膜與眼底疾病最新研究等，同時強調年輕醫師的國際交流與能力養成，持續推動醫界的進步。

衛生福利部長邱泰源（右2）出席「第3屆全球年輕眼科醫師高峰會暨第20屆台灣白內障及屈光手術醫學會年會」。（林口長庚紀念醫院提供）

衛生福利部長邱泰源（右2）出席「第3屆全球年輕眼科醫師高峰會暨第20屆台灣白內障及屈光手術醫學會年會」。（林口長庚紀念醫院提供）

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