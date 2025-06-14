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健康 > 心理精神

健康網》吵架別摔東西！心理師5示警：別留不可逆傷疤

2025/06/14 14:40

不少人吵架時會摔東西，心理師示警，這是很危險的事，不只是收拾環境很麻煩，對當事人心理更是巨大傷害。（圖取自freepik）

不少人吵架時會摔東西，心理師示警，這是很危險的事，不只是收拾環境很麻煩，對當事人心理更是巨大傷害。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有部分的人在與他人吵架時，盛怒之下會摔東西；有時小朋友也可能用摔玩具表示憤怒。心理師呼籲，若你正在情緒高點，千萬不要摔東西！因為怒氣是需要轉移的，且未來摔的東西會愈來愈巨大，直到在對方心中留下不可抹滅的傷痕。

心理師許嬰寧在粉專「初和心理」說明，每個人在吵架時候的表現方式不同，有些人會破口大罵、碟碟不休、重複一樣的話語，有些人會悶不吭聲、完全封閉、讓人看不透，有些人會轉頭就走、手機關機、上演失蹤，有些人會摔門、摔東西、講氣話各種發洩。

每個人處理方式不同，但通常都會有一個慣用模式（pattern），那個模式經過長期反覆發生，變成一種習慣，在生氣盛怒之下，會像是直覺式的爆發出來，無法壓抑，操控了當下。

但是，有件事千萬不能做：吵架時，不要摔東西。許嬰寧提出5點說明：

●怒氣需要處理，不是轉移：摔東西時一定是盛怒的，而惹你生氣的可能是這個人、這個局面、或是自己，但不會這個物品，所以不要把自己的情緒轉移到物品，反而錯失了處理消化情緒的機會，逃避面對但不能改善衝突。

●摔東西會越摔越大、越摔越昂貴：摔東西的習慣一旦建立，就會成為一個反射性動作，只要一次兩次沒有被制止，或是制止無效，就會使人產生一種控制的滿足感，好像可以緩和原本生氣無助的感覺，被摔的物品不會反抗，讓人有種得以駕馭的快感，只是這樣的感覺會上癮，會需要更多的刺激才能滿足，也就會越摔越大力。

●搞不清楚是要傷害物品，還是傷害對方：摔東西的當下傷害了物品，但其實可能也傷害了和氣。摔東西的人可能不想要傷害對方的感受，因此選擇了破壞物品，但是卻在不自覺中其實已經傷害了對方，無論承認與否，都會對雙方的安全感和信任造成負面影響。

●引發恐懼就是一種勒索：在對方面前摔東西其實就是種情緒勒索，除非對方可以對於這個場面毫無反應，否則對對方就造成的心理壓力。這是一種「我很不高興」的情緒訊號，似乎表示著「我拒絕與你正面溝通，我只想要讓你知道我有多不高興」，這對目睹者有可能會造成無助感。

●不要留下不可修復的遺憾和傷疤：摔壞的物品還需要經過整理和修復，依照破壞的程度還得進行添購或是拋棄，這些都會在事後延續那多餘的負面感受。處理這些殘局的人等於必須二次經歷那種不快，如果加上對於物品的情感和價值因素，有可能會產生埋怨及更多不悅，對於關係會有延遲的破壞力。

許嬰寧表示，別以為只是輕輕摔一下鑰匙、摔個門、摔一件外套而已，一旦養成習慣，下次就可能會摔更大的東西，摔更用力，才能消化情緒，才能引起對方的注意或配合，這些都不是正確的溝通管道。

最後許嬰寧強調，認清自己有沒有潛在摔東西的徵兆或習慣，請身邊的人幫忙留意，自己也必須虛心接受提醒，下次一摔就要住手；若對方是孩子，則須觀察孩子有沒有拿摔東西來發洩的模式，留意他是不是有說不出來的困難，提醒孩子不必破壞物品，協助他用其他方式表達，不要摔東西。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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