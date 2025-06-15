健康網》黑米vs黑糯米怎麼吃？ 腎友吃「它」先問營養師

營養師指出，黑米鉀、磷、蛋白質含量較白米高，腎功能不佳者要特別注意。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕黑色米飯看起來養生又營養，不過你能分得清「黑米」與「黑糯米」嗎？營養師陳冠蓉分享，兩者外觀相似，常被混淆使用，但口感、營養成分與用途上，卻有差異。黑米屬全榖雜糧，富含花青素、B群、鐵等礦物質，是適合作為主食的健康澱粉來源；但鉀、磷、蛋白質含量較白米高，腎功能不佳者要特別注意。黑糯米常用來製作甜點，口感Q彈但升糖指數高，糖尿病族群應酌量攝取。

陳冠蓉於臉書「蓉媽咪營養師健康寶典」發文指出，黑米有「米中黑珍珠」之稱，屬於全穀雜糧米的一種，口感帶有咬勁，與糙米相似。其營養亮點在於富含花青素、膳食纖維，具有抗氧化與促進腸道蠕動的效果，並含有維生素B群、鐵、鎂等多種礦物質，是適合作為主食的健康澱粉來源。

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陳冠蓉提醒，由於黑米的鉀、磷與蛋白質含量比白米高，慢性腎臟病或腎功能不佳者，建議先諮詢醫師或營養師後再攝取。

相較之下，黑糯米又稱「紫糯米」，是甜點界常見的Q彈香米。陳冠蓉表示，其支鏈澱粉含量高，煮後口感黏稠、香氣濃厚，常用於製作黑糯米粥、八寶飯、甜粽、甜湯等。但因膳食纖維較低、升糖指數高，建議糖尿病族群或減重中的人應酌量攝取。

黑糯米又稱「紫糯米」，是甜點界常見的Q彈香米。（資料照）

陳冠蓉補充，若希望補充花青素、鐵質與抗氧化力，選擇黑米更適合；若是想享受甜甜QQ口感，則可選黑糯米做為點心食材。健康吃米也有小技巧，建議黑米可與白米以1：1或1：2的比例混煮，至於黑糯米甜品則適合偶爾享用，若能搭配豆漿或堅果一起食用，營養更均衡。

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