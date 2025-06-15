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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝豆漿易脹氣？ 營養師：3因子加上油膩早餐更明顯

2025/06/15 08:30

楊哲雄表示，豆漿含寡糖、膳食纖維且水分多，以上因素易造成產氣、脹氣等情形。（圖取自freepik）

楊哲雄表示，豆漿含寡糖、膳食纖維且水分多，以上因素易造成產氣、脹氣等情形。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕豆漿是華人傳統飲品之一，而在中式早餐店幾乎都會配豆漿作為飲品。但有些人喝完豆漿後，會覺得腹脹、不舒服，可能與4原因有關；營養師楊哲雄表示，豆漿含寡糖膳食纖維水分多，以上因素易造成產氣、脹氣等情形，再加上中式早餐較油，過油的飲食也容易提高腹脹感。他建議避免短時間飲用大量豆漿，且磨豆漿前黃豆需先泡豆並要換水。

好食課營養師楊哲雄（Oliver）於臉書粉專「好食課」粉專網站分享，喝豆漿脹氣的4大原因。

豆漿含有寡醣 容易發酵產氣

豆漿會脹氣的主要原因，即是黃豆、黑豆含有特定的寡醣成分「水蘇四醣」與「棉籽醣」，人體缺乏可以分解此種寡醣的酵素，但腸道中的細菌卻可以使用這種寡醣。因此，細菌在利用這些寡醣發酵後就會產生氣體，進而產生脹氣的問題。

豆漿添加膳食纖維 敏感族群容易脹氣

若不是買中式早餐店的豆漿，而是便利商店的無糖豆漿，可以注意有幾款豆漿是有特別添加水溶性膳食纖維。雖然有助於幫助調節消化道菌叢、血脂等等功效，但水溶性膳食纖維亦會提供腸道菌叢利用產氣，因此敏感族群容易感覺到脹氣。

豆漿水分多 容易有腹脹感

中式早餐店豆漿的份量不少，少則350毫升，多則500毫升，市售包裝豆漿的份量也達到400毫升，而早餐吃完後又常常是開始坐著上班，水分會加成膳食纖維的產氣腹脹感。

楊哲雄表示，中式早餐店豆漿的份量不少，而早餐吃完後又常常是開始坐著上班，水分會加成膳食纖維的產氣腹脹感。（圖取自freepik）

楊哲雄表示，中式早餐店豆漿的份量不少，而早餐吃完後又常常是開始坐著上班，水分會加成膳食纖維的產氣腹脹感。（圖取自freepik）

中式早餐油脂多 抑制胃部排空

此原因並非豆漿本身脹氣的原因，但因為中式早餐通常油脂含量較高，如：油條、燒餅，而許多食材也是透過油煎方式烹調，會提高油脂的攝取。而油脂具有延緩胃部排空食物到小腸的機制，因此過油的飲食就容易提高腹脹感。

楊哲雄分享喝豆漿會脹氣的2種改善方式。

改善方法1 黃豆需先泡豆且要換水

豆漿的寡醣屬於水溶性膳食纖維，因此在煮豆漿時進行泡豆步驟，可將部分水蘇四醣溶出，水溫與泡豆時間與溶出率成正比關係，能降低豆漿中水蘇四醣與棉籽醣的含量，減少喝豆漿會脹氣的問題。

改善方法2 少量攝取 避免短時間飲用大量豆漿

如同前述所言，身體會因為水蘇四醣的發酵機制、過多的水分而有脹氣、腹脹感。楊哲雄建議，不要短時間喝下整杯、整罐的豆漿，能將早餐的豆漿在早上3小時的時間分批喝完，能減少一次攝入過多水分與寡醣的問題，降低發酵產氣的脹氣症狀。

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