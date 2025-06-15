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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》9類高鈉食物陷阱：白土司入列 「它」一小份逼近每日建議攝取量

2025/06/15 06:31

營樣師指出，麵線每100克鈉含量高達2384mg，逼近成人每日鈉含量攝取建議的2400毫克。（圖取自freepik）

營樣師指出，麵線每100克鈉含量高達2384mg，逼近成人每日鈉含量攝取建議的2400毫克。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些食物看起來很普通，但其實是隱藏版高鈉炸彈，營養師高敏敏在臉書專頁發影片分享9類高鈉炸彈，其中包含加工肉類、方便食品、鍋燒意麵、運動飲料等，甚至連白吐司都榜上有名，而麵線每100克鈉含量高達2384mg，逼近成人每日鈉含量攝取建議的2400毫克，過量攝取鈉可能加重腎臟負擔、高血壓風險，想增添風味可用香料來替代，吃的更健康。

高敏敏指出，常見的加工肉類（如火腿、香腸）每100克鈉含量可超過1000mg；泡麵與罐頭等方便食品，一包鈉含量就高達2000mg；還有鍋燒意麵、涼麵等主食，一份就超過每日建議攝取量的一半，麵線每100克更高達2384mg。

營樣師指出，常見的加工肉類（如火腿、香腸）每100克鈉含量可超過1000mg。（圖取自freepik）

營樣師指出，常見的加工肉類（如火腿、香腸）每100克鈉含量可超過1000mg。（圖取自freepik）

另外，看似清淡的白吐司與蘇打餅乾其實也含有不少鈉，2–3片吐司就超過500mg，而100克蘇打餅乾約有800mg。泡菜每45克就破600mg，運動飲料也可能含250mg鈉，若未運動就飲用更需留意。

高敏敏分享9類隱藏高鈉的食物。

加工肉類:火腿、培根、香腸。

這些每100克鈉含量可能超過1000mg，吃太多容易水腫、增加高血壓風險！

方便食品:泡麵、罐頭、速食餐。

這些高鹽高油的食物，一包鈉含量2000多mg，輕輕鬆鬆破表別天天吃。

白吐司

你以為白吐司很純粹？其實吃個2-3片，鈉含量就超過500mg！若是再加上花生醬或火腿，鈉含量就更高了。

營養師指出，其實吃個2-3片白吐司，鈉含量就超過500mg！若是再加上花生醬或火腿，鈉含量就更高了。（圖取自freepik）

營養師指出，其實吃個2-3片白吐司，鈉含量就超過500mg！若是再加上花生醬或火腿，鈉含量就更高了。（圖取自freepik）

鍋燒意麵

超多人愛吃的鍋燒意麵，一碗竟然含鈉超過1000mg。

泡菜

酸酸辣辣的泡菜，但每45克鈉含量就破600mg，是一天鈉建議攝取量的四分之一。

蘇打餅乾

不僅高熱量，每100克鈉含量更高達800mg。

運動飲料

高敏敏表示，如果再沒運動的前提喝運動飲料，很可能會攝取過多的鈉。舉例來說，每600毫升的運動飲料，就含有250mg的鈉，聽起來沒什麼，但如果沒運動就喝，要特別注意。

麵線

在製造過程中會浸泡鹽水，每100克鈉含量高達2384mg，直接超過一天所需攝取量，她提醒，如果真的想吃，應煮至少3分鐘，鈉含量稀釋再吃。

涼麵

涼麵看似清淡，但由面經鹼水處理後，反而會比一般麵條含有更多的鈉，再淋上麻醬，一份鈉含量將超過1200mg。

高敏敏補充，降低鈉攝取，應選擇低鈉食品，或自己下廚控制醬料、調味料的用量。成人每日鈉攝取量不應超過2400mg，吃太多可能導致高血壓、增加心血管風險！趕快調整飲食，讓身體更健康。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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