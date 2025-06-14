健康網》溫差大不只防中暑！ 醫：手腳異常麻刺感要小心

每年夏季有約15%的人出現手腳異常麻刺感、燒灼感或刺痛，甚至對溫度變得極度敏感；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，要提防的不只有中暑！陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，無論是待在過冷的空間，或暴露在過熱環境中，對神經系統的傷害都不容小覷，長期下來，可能發生「溫度敏感神經病變」，統計顯示，每年夏季有約15%的人出現這類症狀，但多數人並未重視，以為只是暫時不適，症狀通常有：手腳異常麻刺感、燒灼感或刺痛，甚至對溫度變得極度敏感。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出，現代人夏天容易出現冷氣病、熱痙攣、溫度敏感神經病變、三叉神經痛，並提醒，如果出現持續性的神經異常症狀，如麻木、刺痛、無力或疼痛，請儘快就醫檢查，避免問題惡化，別讓一時的舒適變成神經系統的長期負擔。

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●冷氣病：當冷氣溫度設定過低（低於26度）時，血管急速收縮，大腦供血減少20%，引發頭痛、頭暈、注意力不集中。更可怕的是，持續2-3週後，可能導致「自律神經失調」，出現心悸、失眠、焦慮等症狀。

●熱痙攣：當室外溫度飆升到35度以上，且持續活動超過30分鐘，你可能會突然感到肌肉劇烈疼痛、不自主抽搐，這就是「熱痙攣」的前兆。原因是高溫導致大量出汗，體內電解質（特別是鈉、鉀）嚴重流失，神經傳導受到干擾。

神經細胞需要這些電解質來維持正常的電位差和訊息傳遞，一旦缺乏，神經系統就會發出警訊。研究指出，熱痙攣若不及時處理，可能進一步發展為「熱衰竭」甚至致命的「熱中風」。

●溫度敏感神經病變：反覆在冷熱環境間快速切換（如從35度的戶外進入18度的冷氣房），會讓周邊神經承受極大壓力，尤其是手腳末梢的微小神經纖維特別脆弱。長期下來，這些神經可能發生「溫度敏感神經病變」，表現為手腳異常麻刺感、燒灼感或刺痛，甚至對溫度變得極度敏感。

統計顯示，每年夏季有約15%的人出現這類症狀，但多數人並未重視，以為只是暫時不適。

●三叉神經痛：夏季貪吃冰品或長時間面對冷氣出風口，可能引發「三叉神經痛」急性發作。這是一種極度疼痛的神經疾病，被形容為「電擊般」的劇痛，主要影響面部。冷空氣直接刺激面部三叉神經末梢，或冰冷食物刺激口腔內的神經終端，都可能觸發發作。

一旦發作，即使只是輕微的觸碰面部，都可能引發無法忍受的疼痛，嚴重影響生活品質。

夏天保護神經系統4招

●溫度適中原則：冷氣溫度建議設定在26-28度，室內外溫差不要超過8度。

●補充電解質：戶外活動前後補充電解質飲料，而非單純喝水，預防神經傳導異常。

●避免溫度衝擊：從戶外進入冷氣房前，可在緩衝區域待5-10分鐘，讓身體逐漸適應。

●定期活動：即使在冷氣房，也要每30分鐘起身活動3-5分鐘，促進血液循環。

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