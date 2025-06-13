糖尿病前期沒感覺？ 醫示警4大危機

醫師提醒，控醣飲食、規律運動及定期檢查，是預防糖尿病與併發症的三大關鍵。示意圖。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣每4人就有1人正處於糖尿病前期，但大多數人毫無自覺，等到健檢時才發現血糖數值早已超標。台北榮民總醫院心臟血管外科醫師張效煌指出，高血糖並非單純「吃太甜」所致，澱粉攝取過量、缺乏運動、長期壓力大及家族病史，都是潛在因素，千萬不可輕忽。

張效煌在臉書專頁「張效煌醫師的心外絮語」發文表示，健康檢查報告中的糖化血色素（HbA1c）數值，能反映過去2至3個月的平均血糖狀況。當HbA1c數值達6.5%以上時，代表糖尿病風險極高；即使尚未達此標準，也可能處於糖尿病前期，血糖控制務必及早介入，避免惡化。

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他進一步指出，血糖長期偏高會使身體進入「慢性發炎」狀態，增加四大危機。中風、心臟病、腎病變（甚至需洗腎）、神經病變及視力模糊、失明等風險，嚴重影響生活品質。許多人誤以為只要少吃甜食即可，其實高醣澱粉、久坐少動、精神壓力過大，同樣會使血糖失控。

張效煌提醒，民眾應養成「控醣飲食、規律運動、定期檢查空腹與飯後血糖」三大好習慣，掌握身體狀況，才能及早防範糖尿病及相關併發症。尤其無症狀者，更須警覺糖尿病前期的「無聲殺手」威脅。

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