自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》角膜塑型片「混戴」隱形眼鏡 小心視茫茫

2025/06/13 19:52

角膜塑型片和軟式隱形眼鏡的矯正原理不同，因此醫師不建議混合配戴；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

角膜塑型片和軟式隱形眼鏡的矯正原理不同，因此醫師不建議混合配戴；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕角膜塑型片和軟式隱形眼鏡可以混合配戴嗎？高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，因兩種鏡片原理不同，如果正在進行角膜塑形療程時，角膜形狀已經被暫時改變，這時候又戴上根據原本近視度數配製的軟式隱形眼鏡，可能會發生視力模糊、角膜缺氧，以及角膜塑型效果減弱的狀況。

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」指出，有一些病患詢問：「醫師，我平常戴角膜塑型片，但有時候想參加活動或特殊場合時改戴軟式隱形眼鏡，這樣可以嗎？」她的回答是「一般是不建議混合使用」。

這是因為角膜塑型片是利用硬式高透氧材質，在夜間睡覺時透過機械力量「重塑」角膜形狀，讓配戴者在白天不戴眼鏡也能看清楚。它的作用是暫時改變角膜的曲率；軟式隱形眼鏡則是白天配戴，直接提供屈光矯正，不會改變角膜形狀，只是暫時補償配戴者的近視度數。

鏡片原理不同 混合配戴3風險

粘靖旻指出，硬式角膜塑型片和軟式隱形眼鏡混合配戴3風險。

●視力不穩定：因為角膜形狀已改變，原本的軟式隱形眼鏡度數可能不再合適，導致視力模糊或不舒適。

●角膜缺氧：兩種矯正方式輪流使用，可能讓角膜得不到充分休息和氧氣，增加感染和角膜新生血管的風險。

●角膜塑型效果減弱：不規律的角膜塑型療程會影響整體矯正效果，讓配戴者的視力起伏不定。

角膜塑型片和隱形眼鏡輪流使用，可能讓角膜得不到充分休息和氧氣，增加感染和角膜新生血管的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

角膜塑型片和隱形眼鏡輪流使用，可能讓角膜得不到充分休息和氧氣，增加感染和角膜新生血管的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

3特殊狀況 或可改戴隱形眼鏡

粘靖旻說，雖然一般不建議混合配戴，但如果真的有特殊需求，提供3建議參考。

●重新驗光配鏡：如果你已經進行角膜塑型一段時間，而且想偶爾戴軟式隱形眼鏡，請務必先來診所重新驗光！角膜塑型後，你的實際度數已經改變，需要重新評估

●給角膜充分休息：如果打算在特殊場合配戴軟式隱形眼鏡，建議當天不要超過8小時，並且前後給眼睛足夠的休息時間

●尋求專業指導：每個人的角膜狀況不同，適合的配戴方式也不同，請務必諮詢眼科醫師的建議。

有框眼鏡是安全選擇 改戴日拋隱眼

其實，與其冒險混合使用兩種矯正方式，不如考慮這些更安全的選擇：

●考慮框架眼鏡：角膜塑形效果不如預期時，準備一副合適的框架眼鏡是最安全的選擇。

●專為角膜塑型設計的日拋：有些廠商已經推出專為角膜塑型使用者設計的特殊軟式隱形眼鏡，或許可以考慮。

●調整角膜塑型療程：如果你有規律的特殊活動需求，可以和醫師討論調整角膜塑型的配戴時間表，以配合生活習慣。

規律是角膜塑型成功的關鍵 中斷恐致3影響

粘靖旻指出，就像很多治療一樣，角膜塑型的效果取決於規律性！忽然中斷或不規律配戴可能會導致3影響。

●視力波動：早上視力清晰，但到了下午開始模糊 。

●角膜敏感性增加：容易感到乾澀、刺激或不適。

●矯正效果遞減：長期而言可能影響近視控制的效果。

她也提醒，每個人的眼睛狀況都不同，角膜厚度、淚液分泌、近視程度都會影響是否適合混合使用不同類型的矯正方式。最重要的是，無論想嘗試什麼樣的視力矯正組合，請一定要先諮詢眼科專業人員，量身打造最適合的方案。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中