健康網》角膜塑型片「混戴」隱形眼鏡 小心視茫茫

角膜塑型片和軟式隱形眼鏡的矯正原理不同，因此醫師不建議混合配戴；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕角膜塑型片和軟式隱形眼鏡可以混合配戴嗎？高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻指出，因兩種鏡片原理不同，如果正在進行角膜塑形療程時，角膜形狀已經被暫時改變，這時候又戴上根據原本近視度數配製的軟式隱形眼鏡，可能會發生視力模糊、角膜缺氧，以及角膜塑型效果減弱的狀況。

粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」指出，有一些病患詢問：「醫師，我平常戴角膜塑型片，但有時候想參加活動或特殊場合時改戴軟式隱形眼鏡，這樣可以嗎？」她的回答是「一般是不建議混合使用」。

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這是因為角膜塑型片是利用硬式高透氧材質，在夜間睡覺時透過機械力量「重塑」角膜形狀，讓配戴者在白天不戴眼鏡也能看清楚。它的作用是暫時改變角膜的曲率；軟式隱形眼鏡則是白天配戴，直接提供屈光矯正，不會改變角膜形狀，只是暫時補償配戴者的近視度數。

鏡片原理不同 混合配戴3風險

粘靖旻指出，硬式角膜塑型片和軟式隱形眼鏡混合配戴3風險。

●視力不穩定：因為角膜形狀已改變，原本的軟式隱形眼鏡度數可能不再合適，導致視力模糊或不舒適。

●角膜缺氧：兩種矯正方式輪流使用，可能讓角膜得不到充分休息和氧氣，增加感染和角膜新生血管的風險。

●角膜塑型效果減弱：不規律的角膜塑型療程會影響整體矯正效果，讓配戴者的視力起伏不定。

角膜塑型片和隱形眼鏡輪流使用，可能讓角膜得不到充分休息和氧氣，增加感染和角膜新生血管的風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

3特殊狀況 或可改戴隱形眼鏡

粘靖旻說，雖然一般不建議混合配戴，但如果真的有特殊需求，提供3建議參考。

●重新驗光配鏡：如果你已經進行角膜塑型一段時間，而且想偶爾戴軟式隱形眼鏡，請務必先來診所重新驗光！角膜塑型後，你的實際度數已經改變，需要重新評估

●給角膜充分休息：如果打算在特殊場合配戴軟式隱形眼鏡，建議當天不要超過8小時，並且前後給眼睛足夠的休息時間

●尋求專業指導：每個人的角膜狀況不同，適合的配戴方式也不同，請務必諮詢眼科醫師的建議。

有框眼鏡是安全選擇 改戴日拋隱眼

其實，與其冒險混合使用兩種矯正方式，不如考慮這些更安全的選擇：

●考慮框架眼鏡：角膜塑形效果不如預期時，準備一副合適的框架眼鏡是最安全的選擇。

●專為角膜塑型設計的日拋：有些廠商已經推出專為角膜塑型使用者設計的特殊軟式隱形眼鏡，或許可以考慮。

●調整角膜塑型療程：如果你有規律的特殊活動需求，可以和醫師討論調整角膜塑型的配戴時間表，以配合生活習慣。

規律是角膜塑型成功的關鍵 中斷恐致3影響

粘靖旻指出，就像很多治療一樣，角膜塑型的效果取決於規律性！忽然中斷或不規律配戴可能會導致3影響。

●視力波動：早上視力清晰，但到了下午開始模糊 。

●角膜敏感性增加：容易感到乾澀、刺激或不適。

●矯正效果遞減：長期而言可能影響近視控制的效果。

她也提醒，每個人的眼睛狀況都不同，角膜厚度、淚液分泌、近視程度都會影響是否適合混合使用不同類型的矯正方式。最重要的是，無論想嘗試什麼樣的視力矯正組合，請一定要先諮詢眼科專業人員，量身打造最適合的方案。

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