健康網》甲亢怎麼治？ 藥師解析2種常見用藥與治療關鍵

「甲狀腺」，是位於頸部甲狀軟骨下方、氣管兩側的內分泌器官，主要負責分泌甲狀腺荷爾蒙，調控全身的新陳代謝功能；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「甲狀腺」位於頸部甲狀軟骨下方、氣管兩側的內分泌器官，主要負責分泌甲狀腺荷爾蒙，調控全身的新陳代謝功能。當體內甲狀腺荷爾蒙分泌過多時，會導致代謝加速及交感神經過度活化，進而出現煩躁不安、怕熱出汗、心悸、活動時易喘、生理期不規則、體重減輕等症狀，這種情形即稱為「甲狀腺機能亢進」，簡稱「甲亢」。

隨著國人健康意識與健康檢查比例提高，甲亢疾病篩檢出來的情況也就越來越多。甲亢的患者，服用藥物是主要的治療方式之一，食品藥物管理署邀請中華民國藥師公會全國聯合會陳玉瑩藥師，為您解析甲亢用藥機轉，幫助患者更好地管理疾病，恢復健康生活。

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正確用藥與耐心治療 穩定控制甲亢

陳玉瑩表示，目前臨床上治療甲狀腺機能亢進常見的藥品包括Methimazole及Propylthiouracil（簡稱PTU）。這兩種藥品的作用機轉都是抑制甲狀腺製造甲狀腺素的關鍵酵素，藉此減少甲狀腺素的合成，達到控制病情的目的。其中PTU除了抑制甲狀腺素的合成，相較於其他抗甲狀腺藥品，對胎兒的影響較小，因此在懷孕初期或發生甲狀腺風暴等特殊情況時，臨床上會優先考慮使用PTU。

陳玉瑩指出，當然不是所有的用藥都適合每個人，因為甲亢藥品可能引發部分副作用，患者應密切觀察身體變化。「像是出現發燒、喉嚨痛、倦怠、皮膚紅疹、關節痠痛、腸胃不適、肝功能異常或白血球減少等症狀，應立即就醫，讓醫師評估是否需要更換藥品或進一步檢查。部分患者可能需改用如放射性碘治療或手術切除甲狀腺等其他治療方式。」

甲狀腺亢進治療方法。（圖取自藥物食品安全週報）

服用甲亢的藥品要有耐心，療程往往需要一年到一年半，甚至更長的時間，才能逐步減量或停藥。若過早停藥，復發風險將大幅提升，因此耐心服藥並遵循醫囑是控制病情的關鍵。陳玉瑩提醒，甲亢患者應於每日固定時間服藥，保持規律時間用藥，加上定期回診抽血，追蹤甲狀腺功能變化，不僅能適時調整用藥，也能確保治療效果。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1030期

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