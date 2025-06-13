睡不好、愛生氣？腦影像揭「大腦在求救」醫：恐失智初期

70多歲陳姓婦人睡不好、愛生氣，家人誤認是老化，奇美醫院張鳳麟醫師診斷為失智前兆，提醒長期失眠合併情緒變化應儘早就醫。（奇美醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕70多歲婦人因失眠、情緒變化大就醫，竟被發現是失智症前兆。奇美醫院精神醫學部張鳳麟醫師指出提醒，長期睡不好，不只是老化現象，還可能是「大腦在求救」。

他主持的6週「失眠認知行為治療心理團體」課程，幫大家告別失眠。張鳳麟指出，失智症初期症狀常被誤認為情緒不佳或老年健忘。曾有一名70多歲婦人，出現睡眠斷斷續續、白天焦躁與記憶模糊等情況，甚至性格大變。經神經心理測驗與腦部影像檢查後，顯示她已有輕度認知功能退化，包括注意力下降與情緒調控異常，恐是失智症初期。

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另一名35歲科技業男性，因長期輪班導致嚴重失眠與自律神經失調，出現頭痛、心悸等多項不適。他一度誤信「吃安眠藥會失智」的傳言，轉而尋求保健食品，延誤治療。張鳳麟說明，無實證顯示適當服用安眠藥會導致失智，反而是長期睡不好，才會造成大腦機能受損。

大腦在深度睡眠階段，會經由類淋巴系統清除累積的有害蛋白質，包括與阿茲海默症相關的類澱粉蛋白與過磷酸化tau蛋白。若睡眠品質差、長期失眠或生理節律混亂，將導致類淋巴系統功能退化，加速大腦退化與發炎反應。

關於安眠藥疑慮，張鳳麟強調，短期規律使用安眠藥對於改善睡眠障礙是有效的，目前並無研究能證實安眠藥與失智之間存在直接因果關係，許多觀察結果反映的是使用者本身已有焦慮、憂鬱等共病問題，這些因素才是失智的真正風險來源。

為此，奇美醫院特別在樹林院區開設「失眠認知行為治療心理團體」，每週一次、共6週課程，結合藥物治療、睡眠衛教與行為訓練，幫助患者從根本改善睡眠品質，並重建心理健康。

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