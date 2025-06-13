台中市孕婦看過來！孕婦乘車補助7月上路 懶人包一次看

中市「好孕專車」孕婦乘車補助，下載台中通APP申請、叫車及使用乘車金，全程線上使用。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市孕婦、孕媽咪們看過來！台中市長盧秀燕今（13）日宣佈「好孕專車」7月上路，推出孕婦乘車補助最高6000元，從產前9個月到產後6個月，可補助30趟次、每趟最高補助200元，結合11家車隊共5353輛計程車加入服務，預計今（2025）年有1萬1200名孕媽咪受惠。

繼雙北、桃園、高雄推出孕婦計程車補助，盧秀燕今天宣佈「孕婦乘車補助」7月啟程，強調不是最早推出，但是方案最優，不用卡、不用券，下載台中通APP即可申請、叫車及使用乘車金，全程線上使用。可乘計程車多，該政策預算近億元，也說不受行政院刪減中市一般性補助款32億，仍照常推出這樣的社會福利，如期開辦。

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市長盧秀燕宣佈「好孕專車」7月開跑，推出孕婦乘車補助最高6千元。（記者蔡淑媛攝）

孕婦乘車補助對象為設籍台中市的本國籍孕婦，或是配偶設籍台中市的非本國籍孕婦，持孕婦健康手冊、身分證、產檢證明或診斷證明書線上申請；通過後，電子乘車金會直接存入台中通APP，自核發日起至預產期後6個月都可以使用，每次懷孕提供30趟次，每趟最高補助200元。

目前有11家車隊共5353輛計程車加入服務，孕媽咪下車時，只要用手機掃描司機提供的行動條碼或手動輸入乘車資訊，即可抵扣車資，補助使用範圍涵蓋台中市、苗栗縣、彰化縣與南投縣等周邊地區。

市長盧秀燕宣佈「好孕專車」7月開跑，推出孕婦乘車補助。（記者蔡淑媛攝）

台中市出生率為六都中段班，為六都第5個城市推出孕婦乘車，目前台北市補助最高8000元，新北市5600元、高雄市5040元，桃園市9000元，桃園市補助期也最長為1年7個月。

目前懷有身孕的郭小姐受邀到場支持活動，目前懷第2胎的她說，以前自己騎機車去產檢，現在乘車補助，能坐計程車前往，方便又安全；懷孕4個月的陳小姐也說，不用再請老公幫忙開車去產檢，有好孕專車協助，讓孕程更舒適、方便。

台中市「好孕專車」孕婦乘車補助7月起上路，補助最高6千元。（記者蔡淑媛攝）

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