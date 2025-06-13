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歡度警察節 大甲波麗士挽袖捐熱血

2025/06/13 10:02

大甲警方舉辦捐血活動慶祝警察節。（警方提供）

大甲警方舉辦捐血活動慶祝警察節。（警方提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕今日6月15日，是一年一度的警察節，大甲警分局為響應這個專屬警察的重要時刻，辦理捐血活動，以彰顯警察為民服務、熱心公益的奉獻精神。

大甲警分局今日指出，與「國泰人壽展業大甲通訊處」昨日在大甲體育場攜手舉辦捐血活動。員警及捐血中心人員充分展現親和力，與民眾親切寒喧，宛如一家人，增進警民之間良好互動，現場也設立犯罪預防、交通安全宣導攤位，以發放文宣、案例宣導等方式，讓民眾銘記於心，使其能遠離犯罪，真正做到居家安心、交通安全。

員警及民眾那股「救人不落人後」的信念卻更加炙盛，陸續不斷地挽袖捐血，把愛心化為具體行動，傳承生命動力，最後在所有人熱血的挹注下，血庫一口氣捐輸4萬5250cc血液，活動順利圓滿結束，充分展現了地方公益團體與警察人員關懷社群、攜手助人的博愛精神。

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