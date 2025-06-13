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健康網》藥局也能協助戒菸！ 食藥署：費用由健康捐支應 服務免費

2025/06/13 11:01

食藥署說明，不僅醫療院所設有戒菸門診，部分經認證的社區藥局也能提供戒菸服務，且相關費用皆由菸品健康福利捐支應，民眾可免費使用；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署說明，不僅醫療院所設有戒菸門診，部分經認證的社區藥局也能提供戒菸服務，且相關費用皆由菸品健康福利捐支應，民眾可免費使用；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾在藥局門口看見「戒菸服務」的旗幟，內心不禁好奇：「藥局也能協助戒菸嗎？」對此，食藥署在「藥博士 正藥說」臉書專頁發文說明，目前不僅醫療院所設有戒菸門診，部分經認證的社區藥局也能提供戒菸服務，且相關費用皆由菸品健康福利捐支應，民眾可免費使用。

目前的戒菸藥物主要分為兩類：處方藥為「非尼古丁藥物」，需由醫師開立處方；而在社區藥局，藥師則可提供衛教與「尼古丁替代療法」（如貼片、口嚼錠等），協助成癮者減緩菸癮。若民眾不確定如何開始，可直接洽詢鄰近有參與二代戒菸服務的藥局。

根據衛福部政策，自111年5月15日起，全民使用二代戒菸服務皆免收部分負擔。適用對象為年滿18歲、每天吸菸達10支以上或尼古丁成癮評分4分以上者。每人每年可申請2次療程，每次療程最長90天、最多補助8週藥品，並須於同一機構完成整個療程。

食藥署提醒，戒菸初期的前兩週是最關鍵時期，只要撐過初期，大多數菸癮者皆可逐漸減少依賴，並在第二個療程內成功戒菸。有意戒菸的民眾不妨把握這項免費資源，從社區藥局開始，走向無菸生活。

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