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健康網》一片紅字快崩潰？醫：別自己看 交給專業

2025/06/13 13:48

醫師表示，檢驗報告是給醫師看的，病患想要讀懂報告難如登天，有紅字也不等於有病；示意圖。（圖取自photo AC）

醫師表示，檢驗報告是給醫師看的，病患想要讀懂報告難如登天，有紅字也不等於有病；示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕做完檢查後回診前可以先在App上看自己的報告，看完驚覺自己一片紅心慌、焦慮、好崩潰怎麼辦；對此，台中榮總埔里分院過敏免疫風濕科醫師許伯爵建議「不要看」，檢驗報告是給醫師看的，病患想要讀懂報告難如登天，讀得懂的話，醫師這麼多心血跟青春都白費了，有紅字也不代表有病，病患本來就應該讀不懂檢驗報告。

許伯爵在臉書專頁「許伯爵醫師Dr-Immune」發文表示，為了學會如何看懂檢驗報告，醫師的養成過程中上了無數的課，花了無數個小時，還要考試，甚至在課堂上或者是報告的場合中被老師或是前輩拷問，就是為了要證明「學會如何判讀報告」。雖然可能很多醫師也沒有完全學懂，但至少有一定的專業，比病患更懂得如何判讀檢驗結果。

許伯爵以「驗孕棒」舉例，絕大多數的情況下，驗孕棒的準確率約97%，意思是有3%的情況出錯，驗出兩條線但實際上沒有懷孕叫做偽陽性。比如：子宮外孕、藥物引起偽陽性、卵巢腫瘤等，沒有學過這個專業，是沒有專業資格來「判讀」報告的。

許伯爵再以「白血球的濃度」舉例，它的參考直為4000-11000/ul，某人驗出14500/ul，顯示紅字偏高，所以某人是不是異常？數字上的確是異常，所以出現紅字，但是如果他服用了高劑量類固醇，白血球偏高可能才是正常，因為類固醇可能造成白血球上升。這個可預期的血球上升並不是一種異常，反而是服藥後的正常反應。

許伯爵建議「別再嘗試自己看懂報告」，請把報告交給專業的醫師來判讀，如果醫師不懂或不願意判讀，或是都講一些聽不懂的東西，可以選擇把報告交給願意判讀、幫助你的醫師，而不是自己當醫師來判讀報告。

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