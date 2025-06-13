健康網》睡前腳麻癢像蟲爬？ 營養師：當心不寧腿症候群作祟

營養師指出，不寧腿症候群，是一種常在靜止或入睡前發作的神經性疾病，患者會出現雙腳裡面麻癢、怪異或無法形容的不舒服感，常因此忍不住不斷活動雙腳來舒緩，但也因此嚴重影響睡眠品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人一躺上床就感到雙腿麻癢不適，甚至有如有東西在爬，難以入眠。營養師高敏敏指出，這種狀況可能是「不寧腿症候群」。這是一種常在靜止或入睡前發作的神經性疾病，患者會出現雙腳裡面麻癢、怪異或無法形容的不舒服感，常因此忍不住不斷活動雙腳來舒緩，但也因此嚴重影響睡眠品質。想改善可攝取鐵、葉酸、鎂等維生素，也可以按摩、熱敷減緩症狀。

高敏敏於臉書專頁發文指出，不寧腿症候群（Restless Leg Syndrome），又稱腿部躁動症，而且女性罹患此症的比例高於男性，並分享不寧腿飲食方針。

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●鐵質：幫助神經傳導、減緩不適。

常見於紅肉、豬肝、菠菜、黃豆中。

●葉酸：強化神經功能、穩定神經訊號。

常見於綠色蔬菜、柳橙汁、黃豆裡。

●鎂：幫助神經放鬆。

常見於香蕉、堅果、全穀類、黑巧克力等食物中。

●維生素B群：維持神經運作的重要營養素。

常見於豬肉、蛋、豆類、全穀類中。

營養師指出，維生素B群是維持神經運作的重要營養素；常見於豬肉、蛋、豆類、全穀類中。（圖取自freepik）

●鉀：維持神經系統正常運作的重要電解質。

常見於香蕉、馬鈴薯、酪梨、番茄裡。

●多巴胺食物：維持神經傳導。

常見於鮭魚、雞胸肉、乳製品、豆製品等食物。

高敏敏說明，除了透過食物緩解不寧腿不適，也可以透過生活習慣來改善。維持規律睡眠、適度運動（如有氧運動與腿部伸展）、避免攝取酒精、尼古丁與過多含咖啡因飲品，都是緩解不適的關鍵。如果真的無法緩解，也可以試試以下舒緩SOP：

1.按摩腿部肌肉。

2.洗熱水澡放鬆。

3.熱敷或冰敷。

4.穿足部包裹襪。

5.腿後部放震動墊。

高敏敏提醒，如果已經嚴重影響生活，或長期不適，還是要尋求醫生幫助。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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