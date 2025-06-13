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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》母乳分3階段！ 國健署揭不同時期營養變化關鍵

2025/06/13 12:38

國健署指出，依乳汁分泌時間可大致分為三個階段：初乳、轉型乳（或稱過渡乳）、成熟乳，每個階段的乳汁成分皆有其獨特性，且對應寶寶不同時期的營養需求。（圖取自freepik）

國健署指出，依乳汁分泌時間可大致分為三個階段：初乳、轉型乳（或稱過渡乳）、成熟乳，每個階段的乳汁成分皆有其獨特性，且對應寶寶不同時期的營養需求。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕母乳是寶寶最天然且營養完整的食物，其成分會隨著產後時間推移與寶寶成長階段而有所變化。國民健康署在臉書專頁網站說明，依乳汁分泌時間可大致分為三個階段：初乳、轉型乳（或稱過渡乳）、成熟乳，每個階段的乳汁成分皆有其獨特性，且對應寶寶不同時期的營養需求。

初乳是在分娩後五天內分泌的乳汁，顏色偏黃、質地較濃稠，內含豐富的免疫成分，有助新生兒適應出生後的環境。國健署指出，即使有些媽媽的初乳呈現藍、綠或粉紅色，或兩側乳房分泌顏色略有不同，也屬正常現象。初乳足夠提供新生兒營養所需，因此在嬰兒開始吸吮母乳前，不需要給予任何飲料或食物，例如配方奶，以免造成身體負擔，反而還可能增加過敏與感染的機會，並減少乳汁的分泌。

國健署指出，初乳足夠提供新生兒營養所需，因此在嬰兒開始吸吮母乳前，不需要給予任何飲料或食物，例如配方奶，以免造成身體負擔。（資料照）

國健署指出，初乳足夠提供新生兒營養所需，因此在嬰兒開始吸吮母乳前，不需要給予任何飲料或食物，例如配方奶，以免造成身體負擔。（資料照）

隨著產後第5至20天進入轉型乳期，再逐漸過渡至成熟乳階段。成熟乳的分泌量最多，乳汁看起來較稀薄、顏色清淡，但營養成分穩定，包含適量蛋白質、脂肪、乳糖、維生素與礦物質等，能完整滿足嬰兒所需。國健署也強調，母乳前段看似清稀，後段因脂肪濃度增加而顏色變白，這都是自然的生理變化。部分家長因習慣配方奶的濃稠外觀，可能誤以為母乳營養不足，事實上，母乳的營養遠勝於配方奶，並具有較佳的消化吸收率。

此外，母乳中含有長鏈多元不飽和脂肪酸如DHA與AA，能促進寶寶腦部發育，同時也含有免疫球蛋白，有助提升寶寶抵抗力。國健署提醒，只要媽媽的營養及水分補充得足夠，攝取均衡飲食，不需要擔心寶寶所吃到的母奶營養不足。在寶寶6個月左右再搭配富含鐵質的副食品，母乳仍可以是嬰兒生長重要的營養來源。

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