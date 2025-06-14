健康網》腸胃用藥致月經延遲 藥師：3高風險族群須注意

藥師提醒，長期用藥、年輕女性、高劑量使用者，應更密切追蹤生理週期與症狀，若出現持續不適，建議儘早諮詢醫療人員並進行檢查與系統評估；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「藥師，我這次的月經晚了1個月才來。」彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲分享從腸胃科醫師轉介來藥物諮詢的個案，在使用了腸胃科用藥後，出現月經延遲的情形，評估過用藥後，懷疑是使用Domperidone造成的狀況，並提醒，長期用藥、年輕女性、高劑量使用者，應更密切追蹤生理週期與症狀，若出現持續不適，建議儘早諮詢醫療人員並進行檢查與系統評估。

洪正憲在臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲」發文說明，Domperidone是1種胃腸蠕動促進劑，也具有止吐作用，常被用來治療胃排空異常、噁心、嘔吐等消化系統症狀。它也是1種多巴胺D₂受體拮抗劑，阻斷多巴胺對垂體乳腺細胞的抑制作用，可能會使泌乳素升高。

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洪正憲說，多數女性服用後不會立即出現月經變化，但部分對泌乳素敏感者，可能在幾次服用後就出現異常 。泌乳素持續偏高，更容易引發閉經及溢乳現象。案例中有嚴重月經不規則、月經量出現過多或過少，少數病人僅服2-3次就異常。大部分患者停藥後，月經可逐步恢復正常，但若症狀持續或交互其他內分泌因素影響（如甲狀腺、心理壓力等），則應進一步檢查。

洪正憲指出，正常時使用如治療胃腸蠕動下降或噁心嘔吐，在醫師指導下按時服用，多數不會造成月經干擾。若出現月經延後、量少、閉經或溢乳，應評估是否與使用domperidone有關，建議停藥並觀察1-2週變化，必要時抽血檢測泌乳素與性激素。

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