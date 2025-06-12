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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

OL突下體大量出血 元凶是5公分大子宮肌瘤

2025/06/12 18:30

一名女子突然下體大量出血，當場昏倒，送醫搶救。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

一名女子突然下體大量出血，當場昏倒，送醫搶救。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市1名28歲的女性上班族，日前在公司突然下體大量出血，當場昏倒，送醫搶救。經聯新國際醫院婦產科診斷，該女子宫内有1個5公分大小的複雜性黏膜下肌瘤，導致女子經期已過，卻異常大出血、休克，醫師提醒已知有肌瘤體質的女性，日常應保持情緒穩定、規律作息與飲食均衡，適量攝取大豆異黃酮，有助降低肌瘤復發的風險。

院方指出，該女子送醫抽血發現血色素僅6.5mg/dl（毫克/每公合），顯示血液中攜帶氧氣的血紅素含量嚴重不足，已屬嚴重貧血，而個案肌瘤的複雜度在於有3分之1在子宮內膜，2/3位於子宮壁，因肌瘤會刺激局部血管異常增生，而這些新生血管非常脆弱，容易因摩擦破裂，引發難以預期的嚴重出血。

婦產科主任任士熙以藥物穩定患者狀況並緊急止血後，考量患者年輕且有生育計畫，採用子宮鏡雷射汽化手術，不需在腹部留下傷口，且能一次性完整切除，術後，患者僅感腹部微酸與輕微出血，隔天就順利出院返家，經回診追蹤3個月後，子宮恢復正常，月經量與血色素也回升至12 mg/dl。

任士熙指出，子宮肌瘤是女性最常見的良性腫瘤之一，主要由平滑肌細胞增生形成，是育齡婦女最常發生的骨盆腔腫瘤，基因恐是子宮肌瘤生成的主因，統計顯示40歲以下女性，每4人就有1人有肌瘤，40歲以上的比例為一半。然而，多數肌瘤因無明顯症狀而容易被忽略，目前肌瘤治療以保留子宮為主流方向。

任士熙也呼籲，已知有肌瘤體質的女性，日常飲食應適量攝取大豆異黃酮，因為過量豆製品可能刺激荷爾蒙促進肌瘤生長，同時要保持情緒穩定、避免壓力過大、規律作息與飲食均衡，有助於降低肌瘤復發的風險。

肌瘤手術前後對比照。（聯新國際醫院提供）

肌瘤手術前後對比照。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院婦產科主任任士熙提醒，已知有肌瘤體質的女性，可適量攝取大豆異黃酮，有助降低肌瘤復發。（聯新國際醫院提供）

聯新國際醫院婦產科主任任士熙提醒，已知有肌瘤體質的女性，可適量攝取大豆異黃酮，有助降低肌瘤復發。（聯新國際醫院提供）

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