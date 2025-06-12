長照機構結核病發生率高出平均值 苗縣推防治

長照機構結核病發生率高出平均值，苗縣推動防治。（苗縣府衛生局提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕衛生福利部曾統計，發現2023年長照機構內結核病發生率是全國平均的十四倍，研判主因為住民免疫力較低，長期群聚生活，增加感染與傳播風險。苗栗縣政府衛生局強調，推動結核病防治的同時，也特別關注本縣長照機構，為保障苗栗縣長照機構的住民及工作人員健康，衛生局積極推動LTBI檢驗及治療計畫，協助機構建立結核病風險評估。

苗縣府衛生局指出，未接受治療的住民，發病風險是接受治療者的五倍，證明預防性治療的重要性。為提升治療接受度，醫療團隊透過家屬說明會、檢驗與評估，提供完整治療流程，降低機構內的感染風險，

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苗縣府衛生局局長楊文志表示，結核病透過飛沫與空氣傳播，感染後不一定立即發病，而是可能進入「潛伏期」，患者雖無症狀且不具傳染力，但當免疫力下降時，體內的結核菌可能被激活，導致發病。

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