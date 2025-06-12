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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

南市日照服務量能達120％ 社會局：將再盤點增設

2025/06/12 17:41

南市社會局表示，將持續布建長照資源，例如居家服務、喘息服務等，以減輕照顧者的負擔；示意圖。（資料照，南市府提供）

南市社會局表示，將持續布建長照資源，例如居家服務、喘息服務等，以減輕照顧者的負擔；示意圖。（資料照，南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕根據南市社會局統計，截至今年5月底，台南市各區有日照需求者合計約有4896人，目前實際申請進入接受照顧為4477人，尚有1357個名額可供申請，可服務量能已達實際需求的120％。南市社會局強調，台南市仍將持續布建長照資源，例如居家服務、喘息服務等，以減輕照顧者的負擔，未來將再盤點日照需求量高的行政區，評估增設的可能性。

南市議員郭信良今（12）日質詢時指出，前總統蔡英文2017年推動「長期照顧10年計畫2.0」，透過各政府部門間的合作整合資源，擴大民間參與，建構社區化、普及化與在地化的長照體系。他發現南市推動老人共餐據點與社區照護中心設置進度落後，許多公共空間的無障礙設施也未見改善，社工員人力捉襟見肘，無法落實獨居長者安全預防機制，他要求市府應透過跨局處做通盤檢討。

南市社會局指出，台南市長照服務涵蓋率自110年至113年連續4年蟬聯六都第一，日間照顧中心則已於111年達成「一國中學區一日照」的布建目標，目前全市共設立142家日照中心，地點遍及全市37個行政區，總共可提供5834個照顧名額。

此外，目前全市設置有406處社區照顧關懷據點，供長者就近參與健康促進及共餐等服務，另設有8處失智共照中心及37處失智社區服務據點，協助不同需求的照顧者連結相關資源，在照顧家人與保有個人生活品質中找到平衡點。

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