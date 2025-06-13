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健康網》男人頭髮少就顯老、氣場減？ 醫授4招重拾自信

2025/06/13 14:16

醫師分享，男性面臨頭髮稀疏困擾時，可採藥物及育髮治療、均衡飲食、植髮手術等方式應對；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師分享，男性面臨頭髮稀疏困擾時，可採藥物及育髮治療、均衡飲食、植髮手術等方式應對；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一直以來，頭髮對於個人形象和自信心建立有著不可忽視的影響。萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵指出，當男性面臨頭髮稀疏的情況時，除了外觀受影響，還可能會因為面部特徵放大而有顯老的問題。對此，他也提供幾個應對方法，例如藥物及育髮治療、均衡飲食、植髮手術等。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文分享，部分男性對於臉上長出幾條皺紋、幾個斑點都不太在意，但對於頭髮是否濃密，卻是絕對的在乎。因為，頭髮的濃密程度往往與「年輕有活力」連結在一起。然而，隨著年齡增長或遺傳因素影響，許多男性面臨頭髮稀疏的問題，讓人看起來比實際年齡更老。

頭髮少顯老3原因 心理影響也有關

●與年輕形象的關聯：頭髮是外貌的重要組成部分，濃密的頭髮通常被視為健康活力的象徵。相反地，頭髮稀疏或頭頂光禿禿容易讓人聯想到衰老，因為落髮在許多人眼中是年長者比較會出現的形象，這種刻板印象使得頭髮少的男性在視覺上顯得更成熟，甚至比實際年齡老上許多。

●面部特徵放大：頭髮不僅僅是裝飾，還能平衡面部特徵，濃密的頭髮可以柔化臉部線條，讓五官看起來更協調。當頭髮變少時，頭皮暴露更多，面部特徵（如額頭、顴骨或皺紋）可能會顯得更突出，從而加深「老態」的印象。

●心理影響與自信心：外貌的改變往往會影響心理狀態，許多男性在發現頭髮稀疏後，會感到自卑或焦慮，這種情緒可能反映在他們的肢體語言或社交表現上，間接讓人覺得他們「顯老」，自信的氣場是年輕的關鍵，而脫髮可能削弱這種氣場。

男性落髮潛在4原因 健康、年齡相關

●遺傳因素：雄性禿是最常見的男性落髮類型，與遺傳和雄性激素有關。這種落髮通常從前額或頭頂開始，隨著時間範圍逐漸擴大。

●壓力與生活方式：高壓工作、不良飲食、睡眠不足等生活方式，都可能會讓落髮變嚴重，壓力會導致毛囊進入休止的狀態，造成暫時性的落髮。

醫師指出，高壓工作、睡眠不足都會讓落髮情況變嚴重；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，高壓工作、睡眠不足都會讓落髮情況變嚴重；圖為情境照。（圖取自freepik）

●健康問題：若有某些疾病，如甲狀腺問題或營養缺乏以及藥物副作用，也可能導致頭髮稀疏。

●年齡因素：隨著年齡增長，毛囊的生長週期變慢，頭髮變得更細、更容易脫落。

4招抗頭髮稀疏 植髮後照護更重要

雖說落髮讓人顯老，但沈孟暵指出，現代科技和生活方式的調整提供了多種解決方式，讓男性的頭髮能夠再度茂密，改善外貌、提升自信，重拾年輕與活力，他列出以下4個有效對抗頭髮稀疏的方法。

●藥物治療：

1.Minoxidil：一種外用或是口服的藥物，可以刺激毛囊生長。

2.Finasteride、Dutasteride：口服藥物，透過降低二氫睪酮（DHT）的水平來減緩落髮。

●育髮治療：

1.低能量雷射治療（LLLT）：利用紅光刺激毛囊，促進血液循環與頭髮生長。

2.高濃度血小板血漿（PRP）療法：抽取自身血液，濃縮血小板後注射頭皮，刺激毛囊活性，改善頭髮密度。

3.水光注入：將維生素、礦物質等營養成分注入頭皮，滋養毛囊，促進頭髮健康。

●健康生活方式：

1.均衡飲食：攝取富含蛋白質的原型食物，多吃蔬菜，補充維生素、礦物質，有助於頭髮健康。

2.減壓：通過運動、冥想或規律作息緩解壓力，減少落髮。

醫師表示，攝取富含蛋白質的原型食物、補充維生素與礦物質等營養素、保持運動與規律作息，都有助於頭髮健康；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，攝取富含蛋白質的原型食物、補充維生素與礦物質等營養素、保持運動與規律作息，都有助於頭髮健康；示意圖。（圖取自freepik）

●植髮手術：

沈孟暵表示，對於已經看不到毛囊且延誤治療的嚴重落髮患者，植髮則是最後的解決方案，透過移植健康的毛囊來恢復頭髮的濃密程度。

但是，他強調，植髮並非治療落髮最後的一哩路，做完不代表無後顧之憂，植完髮仍要細心呵護剩下的頭髮，依然要考慮使用藥物或是育髮的治療，避免在植髮完多年後，植髮的區域雖然沒掉，但是後面繼續變得稀疏，產生一條鴻溝，看起來會更奇怪。

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