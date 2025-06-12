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健康網》常穿涼鞋恐致「這疾病」 醫曝5要點舒爽護腳聰明選

2025/06/12 21:21

醫師指出，涼鞋雖透氣，卻因缺乏足弓設計，長期穿易導致足部肌肉疲勞等問題；國外科學研究並指出，還可能增加足底筋膜炎風險；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，涼鞋雖透氣，卻因缺乏足弓設計，長期穿易導致足部肌肉疲勞等問題；國外科學研究並指出，還可能增加足底筋膜炎風險；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天一到，許多人迫不及待換上涼鞋，享受雙腳不受束縛的舒爽。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，涼鞋雖透氣，卻也引隱藏健康風險。除暴露腳部易造成外傷，因缺乏足弓設計，常穿也易導致足部肌肉疲勞等問題；國外科學研究並指出，還可能增加足底筋膜炎風險。挑選時，建議留意足弓緩震尺寸材質保護性5要點，才能穿得健康又安心。

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，許多涼鞋設計簡單，鞋底平坦，無法有效承托足弓，長期穿著可能導致足部肌肉疲勞，甚至影響步態，引發膝蓋、髖部或脊椎問題。國外科學研究亦指出，缺乏足弓支撐的鞋類，可能增加足底筋膜炎的風險。因此，選擇適合足部形態的鞋子，並提供足夠的緩震和支撐，對於預防足部疼痛至關重要。

除此之外，黃軒提出另一個常被忽略的問題是，穿著涼鞋時，雙腳皮膚接近地面，不僅有容易遭割傷、擦傷的危險，也更可能會接觸到細菌、真菌，增加感染風險，可說是另一種潛在的衛生問題。

醫師表示，穿著涼鞋時，雙腳皮膚接近地面，不僅有遭割傷、擦傷的危險，更可能會接觸到細菌、真菌，增加感染風險；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，穿著涼鞋時，雙腳皮膚接近地面，不僅有遭割傷、擦傷的危險，更可能會接觸到細菌、真菌，增加感染風險；情境照。（圖取自freepik）

該如何聰明選擇涼鞋，才能享受涼爽又保護雙腳？黃軒表示，不妨參考以下5點國外科學專家的建議：

1.足弓支撐是王道：如果本身是扁平足或高弓足，更須注意涼鞋的足弓設計。有些涼鞋會特別標明「足弓支撐」或「人體工學設計」，這些都是購買時可以留意的關鍵字。

2.緩震效果不可少：鞋底應具備一定的緩震效果，以吸收行走時的衝擊力。太薄或太硬的鞋底，都會讓腳底承受過大壓力。購買時可輕輕按壓鞋底，感覺是否有彈性，也是一種簡單的判斷方式。

3.尺寸合適最重要：涼鞋尺寸要合腳，既不能太緊也不能太鬆。太緊會壓迫腳部，太鬆則容易滑動，增加跌倒或受傷的風險。建議在傍晚時分試鞋，因為此時腳部會稍微腫脹，更能確保尺寸的合適性。

4.材質選擇有學問：選擇透氣、吸濕排汗的材質，如真皮、軟木或優質合成材料，避免腳部悶熱滋生細菌。如果涼鞋濕了，務必讓它完全乾燥後再穿，避免真菌感染。

5.保護性不能少：如果需要長時間行走或在戶外活動，可以考慮選擇包覆性較好的涼鞋，例如：具有保護腳趾設計的涼鞋，以減少擦傷或碰撞的風險。

黃軒表示，涼鞋確實是炎夏享受清涼的理想選擇，但作為聰明的消費者，不能只看外表，更要關注它對足部的影響，才是健康重點。

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