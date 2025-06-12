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健康網》高雄AIT分享防災避難包內容 網友：立刻準備

2025/06/12 19:27

美國在台協會高雄分處臉書分享防災避難包內容。示意圖。（圖取自PhotoAC）

美國在台協會高雄分處臉書分享防災避難包內容。示意圖。（圖取自PhotoAC）

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健康網》餘震不斷！ 消防署籲備好「緊急避難包」救命

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕11日晚間發生的地震，你有受影響嗎？近期地震、極端氣候頻頻發生，不少人開始分享自己的防災避難包，以應變突發狀況。美國在臺協會高雄分處（AIT Kaohsiung）發文分享避難包應該要有的內容，不少網友直呼「現在就備一份。」

在11日晚間，花蓮外海發生芮氏規模6.4地震，且全台有感；在12日凌晨又發生芮氏規模5.0地震。台灣經常有天災，準備小避難包格外重要。美國在臺協會高雄分處（AIT Kaohsiung）在臉書分享，「隨時備好避難包，才能在突發狀況下快速應對，不慌不忙！」同時提到必備品應該有：

●重要文件

●飲用水和食物

●醫療用品和常備藥物

●手電筒和電子設備

●保暖衣物和毯子

●個人衛生用品

●手機充電器

同時內政部消防署也提供緊急避難包的建議內容；消防署說明，原則上就是找一個質輕、容易取用物品的雙肩背包，再準備從住家出發到避難場所及避難初期可能會需要的物品，像是緊急糧食飲水、禦寒保暖衣物、醫療及清潔用品等，如家裡有嬰幼兒，則放尿布、奶粉奶瓶、濕紙巾等物品，準備時也可與家人共同討論，考量每個人的不同需求，每個人都應該要準備1個緊急避難包，備妥之後，在背包外標註更新日期，以提醒記得每半年檢查一次緊急避難包，除確保物品無損壞、遺漏或已屆使用期限需替換之情形。

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