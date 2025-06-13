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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》「虎奶菇」顧腸增免疫！ 營養師：6類人適合吃

2025/06/13 12:01

營養師分享，長期熬夜、飲食不規律、年長、免疫力弱、呼吸道敏感及壓力大者都適合補充虎奶菇；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師分享，長期熬夜、飲食不規律、年長、免疫力弱、呼吸道敏感及壓力大者都適合補充虎奶菇；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否聽過一種叫「虎奶菇」的菇類？營養師王證瑋分享，虎奶菇是來自大地的免疫智慧，對人體有許多健康益處，如強化免疫力、抗發炎、平衡壓力等，適合飲食不規律、年長、長期熬夜、免疫力弱、呼吸道敏感及壓力大者補充。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，虎奶菇不是民俗故事裡的傳說，而是一種在馬來西亞、印尼、台灣等地被廣泛研究的藥用真菌，擁有強大的調理體質與免疫調節潛力，是讓身體更強壯的天然保護傘。

他提到，在中醫典籍中，虎奶菇有「白牛肝菌」、「老虎奶」等別稱。近年來，科學研究也逐步證實它對呼吸系統免疫系統神經系統的正面影響。

虎奶菇5好處 有助於調節壓力

●強化免疫力：虎奶菇富含β-葡聚醣、多酚與多醣體，有助於調節免疫系統、增強防護力。對於常感冒、過敏體質、處於長期壓力下的人特別適合。

●舒緩呼吸道不適、支氣管調理：在東南亞地區，虎奶菇被傳統用來舒緩咳嗽、喉嚨卡痰、氣喘等問題。現代研究也發現其成分可能對慢性支氣管炎、敏感性咳嗽有正向影響。

營養師指出，虎奶菇有助於舒緩咳嗽、喉嚨卡痰、氣喘等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，虎奶菇有助於舒緩咳嗽、喉嚨卡痰、氣喘等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

●抗發炎、保護細胞：虎奶菇中含有抗氧化物質，能幫助身體對抗慢性發炎反應，保護細胞不被自由基破壞，尤其對代謝症候群、亞健康族群是一種天然後盾。

●支援腸道健康與菌相平衡：初步研究指出，虎奶菇可能對維持腸道菌叢平衡有所幫助，讓好菌增生、壞菌下降，進而促進腸道屏障穩定與整體免疫健康。

●神經調節與壓力平衡：部分動物實驗顯示，虎奶菇萃取可能有助於穩定神經傳導、改善壓力反應與睡眠品質，對於壓力大、易焦慮、失眠困擾者是一種補充選擇。

王證瑋總結，虎奶菇是兼具傳統智慧與現代科學潛力的天然補品，適合飲食不均、年長、長期熬夜、免疫力弱、呼吸道敏感及壓力大者適量攝取。購買時，建議挑選經過「專業培育」與「標準化萃取」的品項，較能確保活性成分穩定。

不過，他也提醒民眾，日常生活中避免只依靠單一保健品顧身體，還是要養成均衡飲食規律作息的好習慣；另外，孕婦、哺乳期女性、慢性病患者，服用前需特別諮詢專業意見再行補充。

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