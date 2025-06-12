自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

皮蛇疫苗研究新發現！醫：不只防神經痛兼降失智風險

2025/06/12 12:38

台南市立安南醫院神經內科醫師杜宜憲於診間看診，提醒民眾重視帶狀疱疹疫苗的重要性。（安南醫院提供）

台南市立安南醫院神經內科醫師杜宜憲於診間看診，提醒民眾重視帶狀疱疹疫苗的重要性。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕你以為「皮蛇」只是皮膚病？小心它可能讓你痛苦不堪，甚至與失智有關。台南安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，俗稱皮蛇的帶狀疱疹是由水痘-帶狀疱疹病毒再活化所引起，皮蛇不僅帶來劇烈疼痛，在痊癒後還可能演變為神經痛持續數月甚至數年，對身心影響大。近來有國際期刊研究指出，打皮蛇疫苗也有助降低失智風險。

杜宜憲說明，人們在兒童時期感染水痘後，病毒會潛伏於神經中，一旦免疫力下降，病毒可能再次活化，造成帶狀疱疹。這病症不僅會帶來劇烈疼痛，在水泡痊癒後，還有可能演變為「帶狀疱疹後神經痛」，持續數月甚至數年，嚴重影響生活品質。

杜宜憲據統計表示，人一生中罹患帶狀疱疹的機會有32.2%，年齡愈大，罹病機率愈高；若家人曾罹患帶狀疱疹，或自身患有糖尿病、心血管疾病、腎病等慢性病，也會提高感染風險。而疫苗接種是目前預防帶狀疱疹與後續神經痛的最有效方法。

值得注意的是近年頂尖醫學期刊陸續發表研究，帶狀疱疹疫苗效果遠不只「止於皮膚」。2025年4月初，刊登於《Nature》的研究中，史丹佛大學團隊分析28萬名長者資料，發現有打帶狀疱疹疫苗者，在往後7年內罹患失智症機率比未接種者低了20%。

杜宜憲進一步說，這項研究探討的是早期使用的「減毒活性疫苗」，雖然有效，但保護力會隨時間遞減；而效力更穩定的新一代「重組型疫苗」逐漸成為接種主流選項，2024年刊登於《Nature Medicine》的研究發現：重組型疫苗，比減毒活性疫苗能帶來更低的失智風險，而且對女性效果更好。

2025年《Vaccine》期刊的另1篇回溯性研究分析超過450萬人數據，甚至發現僅注射1劑重組型疫苗，能降低失智症風險達11%；而接種兩劑者，失智風險下降32%。

杜宜憲認為，「從單純預防感染與神經痛，到可能保護大腦免於失智，我們正在重新認識這支疫苗的潛力」，對於50歲以上民眾、免疫力較弱者或有慢性病史者而言，打帶狀疱疹疫苗，不只是單一疾病的預防，更是整體健康策略的重要一環，值得民眾納入長期健康規劃。同時也提醒民眾，打疫苗前應與醫師充分討論，若身體有發燒症狀，須等病況穩定後再施打。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中