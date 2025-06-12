皮蛇疫苗研究新發現！醫：不只防神經痛兼降失智風險

台南市立安南醫院神經內科醫師杜宜憲於診間看診，提醒民眾重視帶狀疱疹疫苗的重要性。（安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕你以為「皮蛇」只是皮膚病？小心它可能讓你痛苦不堪，甚至與失智有關。台南安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，俗稱皮蛇的帶狀疱疹是由水痘-帶狀疱疹病毒再活化所引起，皮蛇不僅帶來劇烈疼痛，在痊癒後還可能演變為神經痛持續數月甚至數年，對身心影響大。近來有國際期刊研究指出，打皮蛇疫苗也有助降低失智風險。

杜宜憲說明，人們在兒童時期感染水痘後，病毒會潛伏於神經中，一旦免疫力下降，病毒可能再次活化，造成帶狀疱疹。這病症不僅會帶來劇烈疼痛，在水泡痊癒後，還有可能演變為「帶狀疱疹後神經痛」，持續數月甚至數年，嚴重影響生活品質。

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杜宜憲據統計表示，人一生中罹患帶狀疱疹的機會有32.2%，年齡愈大，罹病機率愈高；若家人曾罹患帶狀疱疹，或自身患有糖尿病、心血管疾病、腎病等慢性病，也會提高感染風險。而疫苗接種是目前預防帶狀疱疹與後續神經痛的最有效方法。

值得注意的是近年頂尖醫學期刊陸續發表研究，帶狀疱疹疫苗效果遠不只「止於皮膚」。2025年4月初，刊登於《Nature》的研究中，史丹佛大學團隊分析28萬名長者資料，發現有打帶狀疱疹疫苗者，在往後7年內罹患失智症機率比未接種者低了20%。

杜宜憲進一步說，這項研究探討的是早期使用的「減毒活性疫苗」，雖然有效，但保護力會隨時間遞減；而效力更穩定的新一代「重組型疫苗」逐漸成為接種主流選項，2024年刊登於《Nature Medicine》的研究發現：重組型疫苗，比減毒活性疫苗能帶來更低的失智風險，而且對女性效果更好。

2025年《Vaccine》期刊的另1篇回溯性研究分析超過450萬人數據，甚至發現僅注射1劑重組型疫苗，能降低失智症風險達11%；而接種兩劑者，失智風險下降32%。

杜宜憲認為，「從單純預防感染與神經痛，到可能保護大腦免於失智，我們正在重新認識這支疫苗的潛力」，對於50歲以上民眾、免疫力較弱者或有慢性病史者而言，打帶狀疱疹疫苗，不只是單一疾病的預防，更是整體健康策略的重要一環，值得民眾納入長期健康規劃。同時也提醒民眾，打疫苗前應與醫師充分討論，若身體有發燒症狀，須等病況穩定後再施打。

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