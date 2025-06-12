醫療團體肯定醫師稅務制度改革 籲加強專科補貼差異化留人

C-250612-02172-A-002〔記者林惠琴／台北報導〕健保署昨（11日）邀醫界與勞動部、財政部賦稅署等單位開會，針對醫師加班費適用免稅達成共識，但免稅範圍以每月總工時50%為上限，5大醫療團體今（12日）發表聯合聲明指出，全力支持政府採取實際行動提出具體稅務調整方案，優化醫療環境，留住醫療人才，並呼籲可再制定專科差異化補貼機制。

5大醫療團體表示，支持政府採取實際行動，審慎檢討現行稅制對醫院主治醫師之影響，針對值班與加班費提供適度稅務優惠，以穩定急重難罕症醫療人力，確保國民健康照護品質。

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5大醫療團體指出，目前，醫院主治醫師稅負偏高，綜合所得稅最高稅率可達40%，且無法如診所醫師一般抵扣營運成本，造成制度性不公平，導致部分專科主治醫師流向開業市場，危及醫院內高風險與高強度專科之人力穩定。

5大醫療團體說明，根據主計總處資料，醫院醫師每週平均工時高達70至100小時，遠超過一般勞工標準。主治醫師除醫療工作，還須兼顧教學與行政，並因住院醫師人力短缺，需頻繁分擔值班，負擔沉重。值班工作性質特殊，需長時間待命並承擔高風險，卻被視為一般薪資課稅，未能反映實際勞務特性。

5大醫療團體支持政府採取5大實際行動，包含比照國際經驗，參考英國、德國對醫師值班津貼給予免稅或減稅優惠；設定合理稅務待遇，如針對加班與值班收入訂定免稅時數或降低適用稅率；參照警消等特殊職業，對醫療人員提供合理補償與稅務支持；保障主治醫師人力，以減輕長工時與高壓環境帶來的人力流失風險；制定專科差異化補貼機制，加強急診、重症、麻醉、婦兒等關鍵科別留才誘因。

5大醫療團體包含台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會。＃

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