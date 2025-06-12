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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

1滴血10分鐘可驗鉛中毒 毒物專家顏宗海開發新利器

2025/06/12 12:10

林口長庚醫院、台北科技大學和長庚大學開發出可即時檢測血鉛濃度的工具。（長庚醫院提供）

林口長庚醫院、台北科技大學和長庚大學開發出可即時檢測血鉛濃度的工具。（長庚醫院提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕林口長庚醫院、台北科技大學和長庚大學利用互補式金屬氧化物半導體（CMOS）技術結合微機電系統（MEMS），開發出一種橋狀薄膜型奈米力學晶片，可即時檢測血液中的鉛濃度，只要1滴血10分鐘，就可以知道病人是否有鉛中毒，已發表於國際期刊「分析化學學報」（Analytica Chimica Acta）。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，台灣於2000年起禁用含鉛汽油，但臨床上仍有鉛中毒案例，除了職業暴露外，國人鉛暴露的原因包括來源不明的草藥、鉛水管、含鉛油漆、使用含鉛顏料的瓷器或玩具等。

顏宗海指出，鉛中毒造成的症狀是非特異性的，也就是全身器官皆會受到損害，尤其是造血系統如貧血、消化系統如腹部絞痛、神經系統如過動兒、循環系統如心血管疾病、泌尿生殖系統如慢性腎臟疾病、或不孕等。

顏宗海提到，國際上認為血鉛異常的標準為，成年人血中鉛濃度高於10μg/dL，或者孩童血鉛濃度高於3.5μg/dL，但鉛中毒不容易被診斷，只能仰賴血鉛濃度的檢驗，傳統方法如原子吸收光譜或感應耦合電漿質譜儀，雖然具有高靈敏度和準確性，通常卻需要在實驗室進行，操作複雜、成本高昂且耗時，難以滿足即時檢測的需求。

為了解決這些問題，顏宗海與台北科技大學機械工程系副教授顏毅廣、長庚大學電子工程研究所教授楊家銘，共同開發出一種新型橋狀薄膜型奈米力學感測裝置，當感測層與血樣中的鉛離子接觸時，會產生表面應力變化，進而引起橋狀薄膜結構的形變。位於橋式結構兩端的壓阻器會將這些微小的形變，轉換為可測量的電阻變化，計算出血液中的鉛離子濃度，可測最低濃度達0.012ug/dL，對鉛離子的靈敏度提高7倍。

顏宗海強調，此奈米力學感測感測器低成本、高靈敏度、一次性使用，且只需一滴血、約5uL的少量檢體，就可以快速偵測出血鉛濃度，同時可攜式特性，能減少檢體收集與運輸過程中的誤差、檢測結果的等待時間，大幅提升醫療效率，及時挽救病患。

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