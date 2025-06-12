健康網》呂秋遠事件 性行為後18天能驗孕？ICU醫解惑

律師呂秋遠近日驚傳與一名女律師有私生子。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網紅律師呂秋遠近期陷入私生子疑雲，而當事女子稱自己在性行為後18天感覺身體有異狀，買驗孕棒驗了3次，意外發現懷孕；不少網友開始討論，只要18天，就能夠驗出有沒有懷孕嗎？陳志金直言，「理論上可以驗出來」。

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在臉書「Icu醫生陳志金」分享，最近應該不少人在查「18天可能（驗出有沒有懷孕）嗎？」。他爬梳文獻後發現，兩個單套的染色體相遇後10天，就可以在尿液中驗出hCG（人類絨毛膜促性腺激素）。陳志金總結，第一次「該來沒來」的日子，「理論上就可以驗得出來」。

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國健署在孕產婦關懷網站上表示，生育年齡的婦女，月經週期正常的女性，在性行為後超過正常經期兩週，發現月經停止，可能是懷孕了。這是婦女最常注意到的症狀，但並不是月經沒有來就是懷孕。因為懷孕後，尿液中的人類絨毛膜性腺激素（hCG）會升高，而驗孕試紙、驗孕棒、驗孕卡就是用來測出尿液中是否有超過一定量的人類絨毛膜性腺激素。

另外女性也可找醫師進行抽血驗孕。抽血驗孕須經由醫生診視後開立檢驗單，抽血檢測，適用在受孕後12天至16天左右，數小時內得知結果，也可檢查是否有子宮外孕的可能。

國健署說明，因為懷孕後血液中人類絨毛膜性腺激素（hCG）會升高，所以抽血可以了解是否懷孕。不過，通常在驗尿發現陽性，但超音波找不到胚胎，為了確認不是子宮外孕，才會以抽血方式再次確認懷孕的可能性；或是懷孕四週內，希望提早確認是否已經懷孕，也可透過抽血檢測來了解。

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