健康網》流汗≠運動！ 醫點名「1關鍵指標」助減肥

醫師說明，出汗只是體溫調節機制，身體為了降溫排出水分，不代表消耗很多熱量，想要減肥就必須達到熱量赤字；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕流汗就是運動、就會變瘦？內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼提醒，出汗不等於有效運動，出汗只是體溫調節機制，身體為了降溫排出水分，不代表消耗很多熱量，想要減肥就必須達到熱量赤字，也就是消耗能量，多於吃進去的能量，需要依靠飲控、適度運動。而想判斷是否有效運動，心率（心跳快慢）才是比流汗更好的強度指標。

出汗≠運動！蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文說明，出汗只是1種體溫調節機制，代表身體為了降溫而排出水分，不代表消耗很多熱量。有些人可能因為體質、環境、氣溫影響，即使輕微活動也會大量流汗，試想站在大太陽下時，即使身體不動也會一直流汗，因此「出汗多不等於有運動到」。

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​蔡明劼進一步舉例，同樣的道理，烤箱、蒸汽浴雖然會讓體重暫時減輕，但那只是水分流失，不是脂肪減少，隨便喝個水，體重就回來了。

醫師表示，減脂的機制來自於熱量赤字，因此需要做好良好飲控、適度運動；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

減肥須消耗熱量、燃燒脂肪​

蔡明劼解釋，從科學的角度來說，減脂的機制來自於熱量赤字，也就是消耗的能量，多於吃進去的能量，因此靠的是良好的飲食控制、適度運動。

​怎麼判斷是否有運動到？蔡明劼指出，心率（心跳快慢）是比流汗更好的強度指標。如熱門的Zone 2運動，就是指最大心率的60-70%之間，最能促進脂肪代謝。當然也要累積夠長的運動時間，才能燃燒夠多脂肪。因此即使在冷氣房內運動，只要心率有提升，就算沒有流很多汗，同樣可以達到運動效果，且體感更舒適。

醫師指出，心率是比流汗更好的強度指標。如熱門的Zone 2運動，就是指最大心率的60-70%之間，最能促進脂肪代謝；情境照。（圖取自shutterstock）

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